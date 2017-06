Eigendisziplin angemahnt

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Für Unmut sorgte am Montag auf der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Umstand, dass nicht alle Fraktionen ihre Anmerkungen zum Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) so rechtzeitig eingereicht hatten, dass die Stadtverwaltung sie bis zum Sitzungstermin bearbeiten konnte. So hatte die Fraktion Grüne/ABü erst am Tage der Sitzung zugearbeitet, während Linke, FDP-Fraktion und AfD bislang gar nicht geliefert hatten. Lediglich die Anmerkungen der SPD- und CDU-Fraktion hatten rechtzeitig vorgelegen.