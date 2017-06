Wettbewerb, aber richtig!

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) So geht Politik nach Gutsherrenart: Landwirtschaftsminister Vogelsänger bestimmt, wer sich für die übernächste Landesgartenschau bewerben darf. Da fehlt nicht mehr viel und man kann ganz auf den Wettbewerb verzichten, weil ein einzelnes Kabinettsmitglied, das zufällig über einen EU-Fördertopf herrscht, einer Stadt befiehlt, die blumenreiche Lustbarkeit auszurichten.

Das Argument mit der eventuell geänderten Förderkulisse nach 2020 kann man nicht gelten lassen. Wenn man eine Landesgartenschau für sinnvoll hält, muss sich auch ein über mehrere Jahre gestreckter Landeszuschuss in den Elfmilliardenetats des Landes finden lassen. Das Kabinett verweist immer stolz darauf, dass Brandenburg von Jahr zu Jahr mehr Geld selbst einnimmt. Dann kann man sich entweder eine Laga leisten oder nicht.

Außerdem setzt allein die Debatte um eine Ausrichtung in den potentiellen Bewerberstädten viel in Bewegung - unabhängig davon, ob sie den Zuschlag auch erhalten. Diese Impulse dürfen nicht durch eine begrenzte Ausschreibung im Keim erstickt werden. Es bleibt zu hoffen, dass der Landtag hier eingreift und Vogelsänger in den Arm fällt.