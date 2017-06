Kaum kritische Stimmen zum Bildungscampus

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Kritische Stimmen zum angedachten Bildungs-campus auf dem Gelände des Oberstufenzentrums (OSZ) am Wesendorfer Weg in Zehdenick gab es aus den Reihen der Mitglieder des Bildungsausschusses der Stadt keine. Die Ausschussmitglieder teilten hingegen die Ansicht von Lehrern, Eltern und Schülern, dass der für den Schuljahreswechsel 2018/19 angedachte Umzug der Exin-Oberschule in das OSZ-Gebäude nur Vorteile bringen werde und befürworteten die Pläne einstimmig. Und ganz wichtig: Die gymnasiale Oberstufe kann so in Zehdenick über Jahre hinaus gesichert werden, betonte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Der Verwaltungschef informierte die Ausschussmitglieder persönlich über den gegenwärtigen Stand der Gespräche mit dem Landkreis Oberhavel. Dass der Kreis als künftiger Schulträger der bislang städtischen Exin-Oberschule auf den Gedanken kommen könnte, die seit Jahren rückläufige berufliche Bildung in Zehdenick ganz aufzugeben, kam den Entscheidungsträgern dabei nicht. Nur aus den Reihen des Publikums meldete sich eine Lehrerin des OSZ zu Wort, die die Befürchtung aussprach, dass die Stadt Zehdenick womöglich über den Tisch gezogen werden könne. Einiges deute bereits darauf hin, so unter anderem die angedachte Raumaufteilung. Das OSZ würde sich demnach auf die obere Etage des Gebäudes zurückziehen, die Oberschule zwei Etagen für sich alleine beanspruchen können. Fachräume müssten künftig teils gemeinsam genutzt werden. Den zirka 20 Berufsschulklassen inklusive der gymnasialen Oberstufe stünden demnach nur zwölf Klassenräume zur Verfügung. Selbst wenn man bedenke, dass Berufsschüler tageweise unterrichtet werden, würde es knapp. Gegenwärtig werden im OSZ sieben Klassen mit Einzelhandelskaufleuten, drei mit Industriekaufleuten, drei und künftig sogar vier Willkommensklassen, weitere für die Berufsvorbereitung und die Berufsgrundbildung sowie drei des Beruflichen Gymnasiums existieren. Den stünde das gesamte Gebäude gegenwärtig zur Verfügung, das 1994 für rund 25 Millionen Euro auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde. Damit diese den heutigen Ansprüchen der Oberschüler gerecht wird, wolle der Landkreis nochmals viel Geld in die Hand nehmen, um neue Fachräume einzurichten. Unter anderem soll es eine neue Lehrküche geben, kündigte Dahlenburg an. Nicht Gegenstand der Verhandlungen ist, dass die Stadt den Umzug der Havelland-Grundschule in das jetzige Gebäude der Exin-Oberschule erwäge. Dieser werde nicht zum Schuljahreswechsel realisiert werden können.