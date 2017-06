artikel-ansicht/dg/0/

Rabat (dpa) Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron ist bei seinem ersten offiziellen Nordafrika-Besuch in der marokkanischen Hauptstadt Rabat eingetroffen. Dort war am Abend unter anderem ein gemeinsames Fastenbrechen mit König Mohammed VI. und ein Vier-Augen-Gespräch geplant. Macron soll sich zudem mit Marokkos Regierungschef Saad Eddine El Othmani und den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern treffen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581348/

Der zweitägige Besuch wird auch als ein persönliches Kennenlernen zwischen Macron, der ohne Wirtschaftsdelegation, aber mit Ehefrau Brigitte anreiste, und Mohammed VI. gesehen. Inhaltlich wollen die beiden Staatsoberhäupter unter anderem über die aktuelle Krise am Golf reden. Das Emirat Katar war vergangene Woche von Saudi-Arabien und einer Reihe weiterer arabischer Staaten isoliert worden. Sie werfen dem Land Terrorfinanzierung vor.

Frankreich arbeitet mit seiner ehemaligen Kolonie Marokko unter anderem im Sicherheitsbereich eng zusammen. So halfen marokkanische Dienste nach den Anschlägen von Paris im November 2015 bei den Ermittlungen. Zwei der Attentäter von damals hatten auch die marokkanische Staatsbürgerschaft.

Die Reise Macrons fällt in eine Zeit der Unruhen in dem nordafrikanischen Land. Zuletzt gingen in der nördlichen Hafenstadt Al-Hoceima Tausende junger Menschen auf die Straße und protestierten für soziale Reformen.