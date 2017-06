Kaufland im Ziel-Center eröffnet am 13. Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Nur noch knapp einen Monat bleibt Bauarbeitern und Handwerkern Zeit, um sowohl für das Parkdeck vom Einkaufszentrum Ziel als auch auf der von Kaufland gemieteten ersten Etage die letzten Arbeiten auszuführen. "Am 13. Juli eröffnet Kaufland", teilte der derzeit fürs Centermanagement zuständige Heiner Ganz mit. Am selben Tag kann auch das Parkhaus erstmals genutzt werden. Ganz geht davon aus, dass es an diesem Tag "schon eng werden wird" und die 250 Plätze zeitweise ausgelastet sein werden. Ein besonderes und mit der Stadt abgesprochenes Verkehrsmanagement werde es aber nicht geben. "Es wird voll, aber nicht chaotisch", erwartet Ganz.