Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 14.06.2017

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben einen in Rheinland-Pfalz gestohlenen Mercedes B180 auf der Autobahn sichergestellt. Eine gemeinsame Streife hatte das Auto mit Cochemer Kennzeichen auf dem Rastplatz Biegener Hellen Süd kontrolliert. Ein 24-Jähriger war mit dem Fahrzeug in Richtung Grenze unterwegs. Er hatte keinen Fahrzeugschein und im Zündschloss steckte nicht der Originalschlüssel. Der Mercedes war am Wochenende zuvor in Cochem gestohlen worden. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Mitsubishi verschwunden

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in der Annenstraße einen Pkw Mitsu-bishi gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die Fahndung nach dem Fahrzeug ist eingeleitet.

Baum drohte auf Radweg zu stürzen

In der Straße Am Klingetal hat sich am Montag ein Baum aus dem Wurzelbett gelöst. Das Gehölz hing schräg über dem Radweg. Feuerwehrleute fällten den Baum und zerlegten ihn, sodass der Radweg wieder befahren werden konnte.

Der Blitzer steht heute unter anderem an der Heilbronner Straße.

Blitzer

Feuerwehr