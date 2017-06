Polizeibericht Freienwalde vom 14.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen. Am Montag wurden mehrere Sachbeschädigungen im Wriezener Stadtgebiet angezeigt. Am Wochenende hatten Unbekannte Scheiben von öffentlichen Büro- und Schulgebäuden sowie Verkaufseinrichtungen an der Freienwalder Straße und der Heinrich-Lehmpuhl-Straße eingeschlagen. Der Gesamtschaden wird mit etwa 6600 Euro angegeben.

Diebe hinterlassen hohen Schaden

Wriezen. Zwischen dem 9. und dem 12. Juni haben sich unbekannte Diebe Zugang zu einer Baustelle in der Wriezener Ratsstraße verschafft. Sie stahlen mehrere Meter Kabel und Baumaterialien. Der Firma entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.