Polizeibericht Bernau vom 14.06.2017

Chorin. Ein 22-jähriger Mann, der in der Nacht zum Sonntag in Schwedt ein Motorrad gestohlen hat, bei seiner Flucht in einem Kleintransporter rücksichtslos einen Zeugen anfuhr und später in Chorin von der Polizei festgenommen wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt im Süden Brandenburgs gebracht.

Einbrucham helllichten Tag

Werneuchen. In eine Scheune und einen Container auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Werneuchen sind Diebe am Montagvormittag eingedrungen. Sie griffen sich Werkzeuge und verschwanden damit. Der Schaden liegt bei rund 1100 Euro.

Berlin: Auf der Richterstraße in Richtung Köpenick ändert sich zwischen Am Falkenberg und der Buntzelstraße im Bereich einer Baustelle die Verkehrsführung. Dabei kommt es zu erhöhter Staugefahr. Die Verkehrsbeeinträchtigungen halten bis zum 31. Oktober an.

Verkehrstipp