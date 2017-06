Polizeibericht Strausberg vom 14.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581355/

Lichtenow. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag einen Skoda auf, der in der Dorfstraße parkte. Daraus stahlen sie ein mobiles Navigationsgerät. Sie richteten einen Schaden in Höhe von ungefähr 350 Euro an.

Firmen konntennicht arbeiten

Petershagen-Eggersdorf.Am Wochenende gelangten Unbekannte auf eine Baustelle in der Landhausstraße. Dort beschädigten sie mehrere Hydraulikschläuche von zwei Baggern. Daraufhin konnten die Firmen Montag nicht arbeiten. Der entstandene Schaden beträgt 4000 Euro.

Geldboxenausgeräumt

Hönow. In der Zeit zwischen 10. und 12. Juni wurden gewaltsam die Geldboxen der Staubsauger- und Waschanlage einer Tankstelle in der Mahlsdorfer Straße aufgebrochen. Es fehlt eine noch unbekannte Summe Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro.