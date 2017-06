Polizeibericht Neuruppin vom 14.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (RA) Ohne gültigen Fahrschein ist am Montagabend ein 15-Jähriger in einem Kyritzer Linienbus erwischt worden. Der Busfahrer klärte den Teenager noch auf, dass er ein Ticket kaufen muss. Davon wollte der jedoch nichts wissen und auch nicht aussteigen. Erst als die Polizei kam, verließ er den Linienbus wieder. Er kam dann auch ohne ein Ticket nach Hause: Die Beamten fuhren ihn und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten.