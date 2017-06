Leiden - ein Leben lang

artikel-ansicht/dg/0/

Tim war zehn, als es anfing. Mitte der 2000er-Jahre zog der Lebensgefährte der Mutter bei ihnen zu Hause ein. Dem Stiefsohn näherte er sich zunächst mit Kuscheln, doch schnell verlangte er mehr. Oralsex, Analverkehr. "Dann hat er erzählt, dass er selbst missbraucht wurde, und ich hatte Mitleid mit dem", berichtet Tim. Im Gegenzug für Freizeit oder Computerspiele musste der Junge fortan sexuelle Gegenleistungen erbringen.

Fünf Jahre ging das so, dann hörte es auf. Tim vermutet, dass er danach zu wenig knabenhaft für den pädophilen Stiefvater wirkte. Als er 18 war, zeigte er den Täter an. Dieser wurde zu sieben Jahren Haft und 100 000 Euro Schmerzensgeld verurteilt, von dem Tim ein Fünftel erhielt. Bis heute hält seine Mutter ihm vor, dass er freiwillig mitgemacht habe.

Die Geschichte ist eine von mehreren, die im Zwischenbericht der unabhängigen Aufarbeitungskommission vorkommen. "Missbrauchte Kinder erhalten oft keine Hilfe", sagt die Vorsitzende Sabine Andresen. "Ihnen wird nicht geglaubt."

Seit anderthalb Jahren arbeitet das Gremium daran herauszufinden, wie stark die sexuelle Gewalt gegen Kinder in der deutschen Gesellschaft ausgeprägt ist und wie man sie eindämmen kann. Legt man Untersuchungen aus westlichen Gesellschaften zugrunde, werden zehn Prozent der Menschen als Kinder oder Jugendliche Opfer. In Deutschland haben also sieben bis acht Millionen Menschen diese Erfahrung gemacht, schätzt die Kommission.

Rund 1000 von ihnen haben sich nach dem Aufruf zu vertraulichen Interviews gemeldet, mehr als zwei Drittel Frauen, die meisten zwischen 30 und 50 Jahren alt. Bis Ende kommenden Jahres soll jeder an die Reihe gekommen sein. Es gibt noch mehr Anmeldungen. Aber das Geld reicht trotz einer Aufstockung des Budgets bislang nicht, um sie anzunehmen.

"Sexueller Kindesmissbrauch findet in allen Schichten, allen Familientypen, in allen Regionen statt", fasst Sozialpädagogin Andresen zusammen. Aus den Berichten folgert sie, dass es vor allem drei Risikoräume gibt, in denen die Gefahr für solche Übergriffe wächst: wenn ein Familienmitglied wegbricht, etwa durch einen langen Klinikaufenthalt. Auch wenn die Betreuungspersonen wechseln oder die Familie sozial isoliert ist, laufen Kinder eher Gefahr, zu Opfern zu werden. Die Erfahrung, dass selbst die Mütter in diesen Situationen oftmals ohnmächtig seien oder sich andere Angehörige am Missbrauch beteiligen, sei für die Kinder ein traumatisches Erlebnis. Viele geraten noch Jahrzehnte danach in tiefe psychische Krisen, ein überdurchschnittlich großer Teil lebt in Armut.

Das Urteil, das Matthias Katsch fällt, ist vernichtend: "Diese Gewalt gehört zu den Grundkonstanten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens", erklärt der Mitbegründer der Initiative Eckiger Tisch, der sich für Betroffene an Jesuitenschulen einsetzt. "Wir müssen versuchen, das große Schweigen dauerhaft zu durchbrechen." Denn hochgerechnet auf die Bevölkerung seien ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse Opfer sexueller Gewalt. Katsch warnt: "Es ist kein exotisches Schmuddelthema, sondern ein Grundrisiko für Kinder und Jugendliche in Deutschland." Er spricht von einem "epidemischen Ausmaß des Problems".

Grundsätzlich seien Mädchen eher im familiären Umfeld gefährdet, Jungen eher in Institutionen, sagt Katsch. Der Schwerpunkt der Aufarbeitung liegt zunächst auf Familien und den Fällen in der DDR, wo eine Reihe Jugendlicher in Heimen oder Jugendwerkhöfen umerzogen werden sollte.

Eine Entschädigung haben die meisten Betroffenen nie gesehen. "Der Nachweis, dass psychische Schäden auf die zum Teil Jahrzehnte zurückliegenden Gewalterfahrungen zurückgehen, ist schwer zu erbringen", sagt Kommissionsmitglied Sabine Bergmann, von 1998 bis 2002 Familienministerin. Und das Opferentschädigungsgesetz greife in seiner jetzigen Form in diesen Fällen fast nie. Umso wichtiger sei es, dass noch mehr Länder in den Fonds Sexueller Missbrauch einzahlen. Bislang stehen vom Bund, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen 60 Millionen Euro bereit. Das reicht für 8000 Betroffene.

Tim hat inzwischen eine Ausbildung abgeschlossen und arbeitet. Dennoch sind seine Tage düster, sagt er. Er habe keine Hoffnung, dass es ihm irgendwann einmal besser gehen werde. "Ich wache in Trauer und Leid auf und schlafe mit Trauer und Leid ein."