Irrgarten braucht Luft und Licht

Beeskow (MOZ) In den Beeskower Irrgarten muss dringend Licht rein, damit sich eine Pflanzenvielfalt entwickeln kann. Das fordert der Nabu-Kreisverband in Beeskow schon seit Jahren. Jetzt ist das Thema im Bauausschuss behandelt worden.

Alles voller Ahorn: In Beeskower Irrgarten zeigen Axel Schmidt und Michael Jacka (v.l.) wie der Park zuwuchert und anderen Bäumen und Sträuchern keinen Platz mehr lässt. Der NABU Beeskow fordert eine rigorose Veränderung. © Buder

"Das ist kein Irrgarten mehr, das ist ein Ahornwald", kritisiert Axel Schmidt, Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Beeskow. Er zeigt auf die vielen kleinen Bäumchen, die überall hervorschießen und den anderen Pflanzen den Platz zum Wachsen nehmen. Schon vor zwölf Jahren sollten im Irrgarten Bäume in großem Stil gefällt werden, es gab sogar ein Gutachten. Aber passiert ist bisher nichts. Nun meldet sich der Nabu Beeskow erneut zu Wort. Schmidt kritisiert die bisherigen Pflegearbeiten, die nicht fachgerecht ausgeführt worden seien. "Eine Fläche außerhalb der Wege wurde bis auf den Boden freigekratzt und der bodenbedeckende Efeu bis auf klägliche Reste vernichtet." Laub sollte nur auf den Wegen entfernt werden. Dass "zu viel gekratzt" werde, zeigen Schmidt und Michael Jacka, ebenfalls NABU-Mitglied, auch an anderen Stellen. "Dadurch sind die Wege nur noch Mulden." Die Nabu-Mitglieder haben nicht nur die Ahornbäume, die wegmüssen, mit einem roten Punkt gekennzeichnet, sondern auch sich bäumende Wurzeln auf den Wegen. "Die sollen aber nicht weggeschnitten werden, dann gehen die Bäume ein. Nein, die Wege müssen neu mit Erde aufgefüllt werden", so Schmidt.

Mit den Ideen des Nabu geht der Landschaftsplaner Christian Petzold weitgehend konform. Er stellte am Dienstagabend im Bauausschuss seine Ideen für eine Kultivierung des Irrgartens vor und ging dabei über 200 Jahre zurück. Denn den Beeskower Irrgarten hat der damalige Bürgermeister Krüger 1846 anlegen und sich dabei wahrscheinlich von seinen Zeitgenossen, den Garten- und Landschaftskünstlern Peter Joseph Lenné (1789-1866 und Hermann von Pückler (1785-1871), inspirieren lassen: eine Anlage schaffen mit einheimischen Gehölzen, Blickachsen und vielen Wegen. Seit Jahren werden im Irrgarten nur Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt und ein bisschen sauber gemacht. Petzold schlägt nach historischem Vorbild vor, Bäume, vor allem Ahorne, zu entfernen, andere als Solitäre oder Baumgruppen zu erhalten, um ein Licht- und Schattenspiel zu erreichen, Wiesenflächen mit Blumenzwiebeln anzulegen und die Wege zum "Irren" zu erhalten. Aus seiner Sicht sollte man dabei schrittweise von einer Stelle aus vorgehen und mit der "goldenen Axt" arbeiten, sprich, gut überlegt ans Werk zu gehen. Axel Schmidt ist da etwas forscher: "Wenn, dann muss rigoros begonnen werden, wir warten ja schon Jahre, dass etwas passiert."

Klaus Tschampke (CDU) wollte wissen, was denn die Baumschutzkommission zur Abholzung im großen Stil sagen werde. Darauf erklärte Kämmerer Steffen Schulze, dass es sich um Wald handele, demzufolge auch keine Fällgenehmigungen für jeden einzelnen Baum erteilt werden müssten.

Im Großen und Ganzen gab es ein positives Echo: Es wäre schön, wenn der Irrgarten ein städtischer Park würde, in dem man sich wieder gern aufhalte, sagte beispielsweise Sieghard Scholz (SPD). Petzold versicherte, dass es bei der Neupflanzung eine enge Abstimmung mit dem NABU geben werde. Der achtet besonders darauf, dass die Fauna auch Vögel und Insekten anziehen soll. "Und es müssen nicht nur einheimisch Bäume sein. Wir müssen uns dem Klimawandel stellen", so Schmidt. Nach Vorstellungen der Stadtverwaltung könnten die Auslichtungsarbeiten im Irrgarten im kommenden Winter beginnen. Landschaftsplaner Petzold würde die Arbeiten fachmännisch begleiten.