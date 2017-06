Die "Kino-Eule": Renate Holland-Moritz gestorben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ihre berühmteste Filmkritik bestand aus nur einem Satz. Über die französische Komödie "Der große Blonde kehrt zurück" (1974) mit Pierre Richard schrieb sie lediglich: "Das hätte er lieber nicht tun sollen." Und ihr Buch "Die tote Else. Ein wahrhaftiges Klatschbuch" (1986) hätte es nach den Regeln der sozialistischen Publizistik gar nicht geben dürfen. Galt doch Klatsch in der DDR als widerlichste Erscheinungsform der bürgerlichen Medienbranche. Renate Holland-Moritz aber wusste die Zensur zu überlisten und schenkte ihren Lesern witzige wie stilistisch ausgefeilte Kabinettstückchen über ihre Begegnungen mit prominenten Zeitgenossen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581362/

Nun ist Renate Holland-Moritz, die bekannteste Filmkritikerin der DDR, verstummt. Die Journalistin und Schriftstellerin starb am Mittwoch in Berlin im Alter von 82 Jahren, teilte die Satirezeitschrift "Eulenspiegel" mit. 55 Jahre lang, von 1960 bis 2015, hatte die gebürtige Berlinerin als "Kino-Eule" für das Blatt Filmrezensionen, aber auch satirische Texte geschrieben. Zudem verfasste sie Drehbücher, darunter für die Defa-Komödie "Der Mann, der nach der Oma kam" (1972) mit Winfried Glatzeder als Haushaltshilfe Erwin Graffunda. Als Grundlage diente ihre eigene Erzählung "Graffunda räumt auf" (1969). Auch ihre Erzählung "Das Durchgangszimmer" (1967) wurde verfilmt - 1972 unter dem Titel "Florentiner 73" mit Edda Dentges als schwangere Brigitte und Agnes Kraus (1911-1995) als deren Vermieterin Frau Klucke.

Die im thüringischen Steinbach-Hallenberg aufgewachsene Autorin, Tochter eines Zangenmachers und einer Artistin, genoss in der DDR wegen ihrer bissig-pointierten und stets messerscharfen Texte Kultstatus. Zu ihren Lesern zählten auch jene, die gar nicht ins Kino gingen. Und solche, die im "Eulenspiegel" nichts anderes lasen als ihre Filmkritiken, die ebenso geliebt wie gefürchtet waren.

Renate Holland-Moritz hatte sich schon früh für Literatur und Film interessiert. Die Oberschule schloss sie nicht ab, von der Handelsschule flog sie wegen "Aufmüpfigkeit". Sie wollte Journalistin werden, begann, für Berliner Tageszeitungen zu schreiben und arbeitete als Gerichtsreporterin. Neben ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit für den "Eulenspiegel" veröffentlichte sie rund 20 Bücher, davon drei gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, dem Schriftsteller und Journalisten Lothar Kusche (1929-2016).

Auch wenn die sprachversessene Stilistin bei so manchem DDR-Film hart zulangen konnte, so verteidigte sie doch ein Teil des Defa-Erbes: "Selbst der schlechteste Defa-Film sagte immer noch etwas über die Zeit aus, in der er spielte", meinte sie einmal. Produktionen wie Konrad Wolfs "Ich war neunzehn" sowie Frank Beyers "Jakob der Lügner" und "Spur der Steine" gehörten für sie sogar zur Weltfilmkunst.

Hart ins Gericht ging sie mit dem Kino des vergangenen Vierteljahrhunderts: "Ich glaubte, in den 40 DDR-Jahren alle Schrecken, die man im Kino erleben kann, erlebt zu haben. Und ich musste danach zugeben - oh nein! Es kam weitaus schlimmer. So viel Schrott, wie sich heutzutage im Kino versammelt, das war einst für mich nicht vorstellbar."

Jungen Kritikern riet Renate Holland-Moritz einmal: "Immer deutlich sein. Die Anzahl der Fremdwörter auf ein vertretbares Maß reduzieren. Die Leser, unter denen es ja auch Nichtakademiker geben soll, müssen erkennen können, ob ihnen der Film empfohlen oder ob vor ihm gewarnt wird."