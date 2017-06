Orientierung im beruflichen Überangebot

artikel-ansicht/dg/0/

Unter den Firmen auch drei Eberswalder: Firma Bohn - Die Klempner, Dachdecker Schönbrodt und das Awo-Pflegeheim "Im Wolfswinkel". Zu den Ausgezeichneten aus dem Barnim gehörten außerdem drei Betriebe in Werneuchen: der Edeka Grau, das Ristorante Venezia sowie Remo Hempels Restaurant und Hotel Annenhof.

Sie alle gehören zu denen, die versuchen, Schüler schon frühzeitig zu animieren, sich beruflich zu orientieren und bieten ihnen die Möglichkeit im Rahmen von Praktika in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern. Wer zum Beispiel ein Praktikum in der Pflegeeinrichtung mache, komme dort mit einem ganz anderen Blick heraus, bestätigten Karin Bastian-Dietze und Ramona Nachtigall bei der Verleihung. Einrichtungsleiterin und Pflegedienstleiterin nahmen den Preis fürs Awo-Heim "Im Wolfswinkel" entgegen. Selbstbewusst gab sich die Leiterin auf die Frage, warum man gerade in ihrer Einrichtung ein Praktikum machen sollte. "Die Awo steht für sich", so Karin Bastian-Dietze.

Dass die berufliche Orientierung angesichts des großen Angebots gar nicht so leicht ist, hoben sowohl Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (Die Linke) als auch Eberswaldes Arbeitsagenturchefin Petra Röhlinger-Hissnauer in ihren Grußworten zur Veranstaltung hervor. Demnach gebe es in Deutschland mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufe und etwa 9000 Studiengänge. Dass die Entscheidung schwierig ist, sei verständlich, so Golze. "Viele wissen gar nicht welche Chancen es direkt vor ihrer Haustür gibt", sagte die Ministerin. Sie warb außerdem dafür, alte Vorstellungen über klassische Frauen- und Männerberufe zu überwinden.

Und die Politikerin aus dem Landtag durfte auch eine Forderung der Industrie- und Handelskammer nach Potsdam mitnehmen. "Die Koordinierung zwischen Unternehmen und Schulen ist personell nicht ausreichend gesichert", warnte Ostbrandenburgs IHK-Präsident Ulrich Müller in seiner Begrüßungsrede. Für diese Aufgaben würden die Lehrer entsprechende Stundenkontingente brauchen.

Unter den sechs ausgezeichneten Schulen mit besonderer Praxisorientierung war in diesem Jahr keine Barnimer Einrichtung dabei. Vertreten waren die Uckermark, Frankfurt und allen voran Märkisch-Oderland.