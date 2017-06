Belastungstest für die Hall-Straße

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Eine 3300 Quadratmeter große Fläche an der Henry-Hall-Straße will die Stadt in Grundstücke parzellieren und verkaufen. Die Stadtverordneten stoppten die Pläne. Sie fordern eine Bodenanalyse des früheren Betriebsgeländes. Auch die Entscheidung zum Straßenausbau wurde vertagt.

Park und Wohnungen ersetzen Fabrikgelände: Dieser Teil des früheren Maschinenfabrik-Areals Henry Hall in Fürstenwalde ist bereits umgestaltet und mit Häusern bebaut. Nun soll die wilde Freifläche an der Henry-Hall-Straße an die Reihe kommen. © MOZ/Uwe Stemmler

Bringfried Schmidt zieht mit einem großen, weißen Hammer und Eimern über die Freifläche an der Henry-Hall-Straße. Alle paar Meter bleibt der Mitarbeiter der Firma Energie und Umweltschutz Consult stehen, um eine Stange ins Erdreich zu schlagen. Schmidt nimmt Bodenproben. "Wir machen eine Bestandsaufnahme nach Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung", erklärt er. Die obersten zehn und die darunter liegenden 25 Zentimeter werden beprobt. 100 Proben zieht er aus der 3300 Quadratmeter großen Fläche. In spätestens zwei Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen.

Es geht um die Fläche, auf der einst ein Teil der Maschinen-Fabrik Henry Hall stand. Um 1880 wurde sie am Spreeufer errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg besetzten sowjetische Truppen das Gelände. Als sie abzogen, kaufte die Stadt die Konversionsfläche. Der Bebauungsplan "Wohnen am Spreebogen" wurde aufgelegt. Ein Teil des einst gut 11 000 Quadratmeter großen Geländes ist bereits mit modernen Würfelbauten bestückt. Nun soll die Freifläche an die Reihe kommen. Zweigeschossige Einfamilien- und Doppelhäuser sind zulässig. Doch es gibt Vorbehalte.

"Wir halten das Vorantreiben der Vermarktung für falsch", sagte Matthias Rudolph vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft jüngst in der Stadtverordnetenversammlung. In Bodenproben sei erhöhte Konzentration an Arsen, Brom und Kupfer gefunden worden. Wenn die Stadt erst Boden austauschen müsse, bevor sie die Grundstücke verkaufen könne, würde dies unwirtschaftlich, vermutete er. Auch Torflinsen im Untergrund könnten ein Problem werden. Man solle "den Uferstreifen unbebaut und für die Allgemeinheit zugänglich lassen", forderte Rudolph. Er beantragte, das Gelände erst neu zu bewerten, bevor die Planungen fortgesetzt würden. Dem stimmte die Mehrheit der Stadtverordneten zu.

Eigentlich ging es bei dem Tagesordnungspunkt aber erst um den Grundsatzbeschluss zum Ausbau des unbefestigten Abschnitts der Henry-Hall-Straße. Das Planungsbüro BEV Ingenieure hatte dazu drei Varianten untersucht. Ende 2016 gab es für die Anwohner der Nord-Seite der Straße ein Informationsgespräch. Dort legten Vertreter der Stadt die Vorteile des Ausbaus als öffentliche Straße dar - und nahmen an, die Anlieger seien der Argumentation gefolgt. Ein Trugschluss: Sieben von ihnen setzten im März 2017 ihre Namen auf eine Unterschriftenliste, mit der sie für den Ausbau als "Privatstraße" votieren. Dadurch, dass der Beschluss nun vertagt wurde, sei auch diese Frage nach wie vor offen, sagte Fachgruppenleiter Christfried Tschepe.

Unterdessen beauftragte die Verwaltung sofort nach der Sitzung die Beprobung der künftigen Grundstücke. Im Rahmen der Straßenbauplanung sei dies bislang nur für die Fahrbahn geschehen. Ergebnis: Klasse Z12. "Das ist kein gefährlicher Abfall, aber der Boden darf nur unter Straßen eingebaut werden", erläuterte Carsten Fettke aus dem Bauamt. Sobald die Ergebnisse für die Grundstücke vorlägen, wisse man, ob der Boden dort ausgetauscht werden müsse, was das koste und ob der Verkauf dennoch wirtschaftlich sei, fasste Tschepe zusammen. Am 11. Juli, so der Plan, sollen die Ergebnisse im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt werden.