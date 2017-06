Heimatverein zeigt neue Ausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Einmal im Jahr lädt der Heimatverein Gartz zu selbst gestalteten Ausstellungen ein. Sie widmen sich historischen Kapiteln der Stadt wie zum Beispiel dem Handwerk. Die neueste Ausstellung heißt "Einrichtungen in Gartz" und wird am 17. und 18. Juni gezeigt. Ausstellungsort ist die Heilig-Geist-Kapelle, im Volksmund Spittel genannt.

Etwa 30 Schautafeln sind dort zu sehen, die unter anderem die Geschichte des Säuglingsheimes und der Apotheke beleuchten. Gerd Günzel, Vorsitzender des Heimatvereins, ist dankbar: "Viele Einwohner haben uns mit Fotografien und Informationen unterstützt. Ohne sie hätten wir diese Ausstellung nicht machen können. Jedes Jahr können wir auf ihre Hilfe bauen."

Mitglieder des Heimatvereins haben die Ausstellung nicht nur zusammengestellt, sondern sichern an beiden Tagen auch die Öffnungszeiten ab, alles ehrenamtlich. Sie bieten außerdem den Gartzer Kalender 2018 an. Er liegt druckfrisch auf dem Tisch und ist ebenfalls selbstgestaltet.

Die Ausstellung im Spittel stellt einen der Höhepunkte des Gartzer Treffens dar. Dieses Treffen findet mittlerweile zum 24. Male statt und findet immer wieder begeisterte Teilnehmer. Sie halten der Stadt, in der sie aufgewachsen sind, die Treue.

Am Freitag wird das Gartzer Treffen um 20 Uhr im Kanonenschuppen mit einem "Quasselabend" eröffnet. "Alle Interessierten sind eingeladen, in gediegener Atmosphäre gesellige Stunden zu verbringen", sagt Gerd Günzel. "Gartzer und Besucher der Stadt können am Wochenende auf eine Zeitreise in die vergangenen Jahrzehnte gehen sowie Gegenwärtiges und Zukünftiges bereden."

Der Heimatverein, Bürgermeister Burkhard Fleischmann und Pfarrer Hilmar Warnkross bereiten das Gartzer Treffen gemeinsam vor. Für viele Teilnehmer, die zum Teil von weither anreisen, gehört der sonntägliche Festgottesdienst in der Stephanskirche dazu. Einige von ihnen erhalten die Jubiläumskonfirmation in der Kirche, in der sie vor 50 oder 60 Jahren eingesegnet wurden. Am Sonnabendnachmittag ist für sie in der Kirche eine Kaffeetafel gedeckt und es kommt wie jedes Jahr zu bewegenden Momenten.