Paris (dpa) Fast acht Monate nach der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais gibt es heftige Kritik am Umgang der Behörden mit Migranten in der nordfranzösischen Hafenstadt. Der französische Obmann für Bürgerrechte, Jacques Toubon, kritisierte am Mittwoch "Grundrechtsverletzungen von außergewöhnlicher und beispielloser Schwere". Die Behörden wollen die Entstehung neuer Barackenlager in der Region verhindern.