"Ich will Geld, viel Geld!"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581368/

In Handschellen: Justizangestellte führen den 29-jährigen Angeklagten zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal. Das Schöffengericht verurteilte den jungen Iraker für seinen Banküberfall in Schwedt zu sieben Jahren Freiheitsstrafe.

In Handschellen: Justizangestellte führen den 29-jährigen Angeklagten zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal. Das Schöffengericht verurteilte den jungen Iraker für seinen Banküberfall in Schwedt zu sieben Jahren Freiheitsstrafe. © MOZ/Michael Dietrich

Es sind die eindrucksvollen Schilderungen der Bankangestellten, die dem Angeklagten Irfan Sharif M. dann doch eine Regung abverlangten, die nach Bedauern oder Reue aussah. Der Angeklagte, ein junger Mann mit modisch an den Seiten kurzrasierten Haaren, weißem Hemd und schwarzer Lederjacke, war um Coolness bemüht, aber er wirkte unsicher. Während der Anklage schaute er oft nach unten, blieb einsilbig, hielt nervös einen Finger oder die Hand ans Gesicht. Plötzlich bat er seinem Pflichtverteidiger kleinlaut um ein Taschentuch, sichtlich bemüht, seine Reaktion zu verbergen.

Sein Banküberfall am 27. Februar in der Filiale der Stadtsparkasse Schwedt am Brechtplatz war zum Glück glimpflich verlaufen. Anderthalb Stunden hielt der Täter sieben Mitarbeiter in Angst und Schrecken. Ein Sondereinsatzkommando war angefordert und befand sich auf dem Anmarsch, konnte aber umkehren, weil die Bankmitarbeiter den Täter selbst überwältigen konnten.

Eine 54-jährige Bankangestellte schilderte im Zeugenstand, wie der Mann hereinkam, einen Aufsteller umwarf, sie packte, ihr den Kopf nach unten drückte und das Messer an den Hals hielt, fast ein halbe Stunde lang. Dann habe er "Geld, viel Geld" gefordert.Beim Erzählen versagte ihr kurz die Stimme, Tränen flossen. "Ich hatte Todesangst, konnte nur einmal laut schreien, dann war ich wie gelähmt", erzählte sie. Zehn Wochen ist sie danach arbeitsunfähig. Sie kann die Filiale noch heute nicht betreten, musste in eine andere versetzt werden. Langsam, erzählt sie, werde ihr Leben wieder normal, heute könne sie schon wieder allein Auto fahren, nur Menschenansammlung kann sie nicht ertragen und meidet sie.

Eine zweite Zeugin schilderte, wie der Eindringling lange nicht glauben wollte, dass in der Filiale kein Tresor sei und die Mitarbeiter nicht an Geld heran kämen. Er verlangte nach dem Chef, der ihm dann zunächst mit 100 Euro aus seinem Portemonnaie und 1000 Euro, die er nebenan am Geldautomaten abhob, bewegen konnte, von der Geisel abzulassen und von seiner Forderung nach 200000 Euro. Wie gefährlich die Situation für weitere Personen in der Bank war, wurde erst durch die Zeugenaussage der 52-jährigen leitenden Mitarbeiterin der Filiale deutlich. Sie berichtete, dass sie sah, wie eine Angestellte unter ihrem Schreibtisch versteckt kauerte, voller Todesangst, entdeckt und erstochen zu werden. Ein weiterer Mitarbeiter hielt sich in seinem Beratungszimmer versteckt. "Sie hatten furchtbare Angst. In Pausen, wenn gerade nichts geschah, quälte sie der Gedanke, was er gerade macht, ob er gleich hinter ihnen steht", schilderte sie. Brenzlich wurde es auch, als der Täter die Polizei beim Blick durch das Fenster bemerkte und seinen Geiseln vorwarf, die Polizei gerufen zu haben.

Offenbar aber gelang es Vorstand Dietrich Klein und der Bereichsleiterin immer wieder, den Mann abzulenken, die Situation zu erklären und zu entschärfen.

Später setzte sich der Täter, verlangte nach Wasser, Zigaretten, Kaffee. Bankdirektor Klein gelang es, mit ihm ins Gespräch zu kommen, sich über Herkunft, Familie auszutauschen. Der Kurde lebt seit neun Jahren in Deutschland, kann relativ gut deutsch. Im Gespräch sagte er, eine seiner Geiseln sehe seiner Mutter ähnlich, er strich einer Mitarbeiterin übers Haar, versprach, dass er Frauen nichts antuen könne. Bankvorstand Klein versuchte, den Täter zum Aufgeben zu bewegen. "Ich fragte ihn, was seine Mutter jetzt wohl zu ihm sagen würde. Mehrmals bot ich ihm an, dass wir beide mit erhobenen Händen aus der Bank gehen", berichtet Dietrich Klein. Als der Mann dann sein Messer kurz auf dem Tisch ablegt und sich davon wegbewegt, sah der Direktor eine Chance, den Täter zu überwältigen. Er sprang auf, brachte sich zwischen Täter und Messer. Andere eilten zu Hilfe, gemeinsam konnten sie den Mann festhalten und der Polizei die Tür öffnen. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den mutigen Einsatz des Bankvorstandes als heldenhaftes Auftreten. Er habe der Angst und dem Schrecken, dem die Mitarbeiter für anderthalb Stunden ausgesetzt waren, ein glimpfliches Ende bereitet.

Als Motiv für seine Tat gab der damals 28-jährige Iraker an, dass er spielsüchtig sei und Spielschulden habe. In einer Spielhalle habe er kurz davor 295 Euro verzockt, die gesamte monatliche Stütze vom Jobcenter. Sein Plan war, damit 1000 bis 2000 Euro zu gewinnen, um seine Freundin zu heiraten und eine Familie zu gründen. Bei Freunden soll er 5000 Euro Schulden gehabt haben. Ohne Geld und Essen wollte er sich zunächst umbringen, gab er an, ging dann aber mit dem Küchenmesser in die Bank, die auf dem Weg zwischen seiner Wohnung und der Spielhalle lag. Intensiv damit beschäftigt, wie er an das Geld kommen würde, hatte sich der junge Mann offenbar nicht. In Prenzlau, wo er vorher mehrere Jahre gewohnt hatte, war er bereits mit Beleidigungen und einer Sachbeschädigung straffällig geworden. Sein Asylantrag als kurdischer Freiheitskämpfer wurde abgelehnt, seither wird sein Aufenthalt in Deutschland lediglich geduldet. Im Gerichtssaal entschuldigte er sich bei seiner Geisel mit den Worten: "Es tut mir leid, ich wollte das nicht." Er gestand, etwas anderes bliebt ihm bei der Beweislast aus Zeugenaussagen, Videoaufzeichnung und Verhaftung auf frischer Tat aber auch nicht übrig.

Das Schöffengericht verurteilte ihn wegen schwerer räuberischer Erpressung, für die das Strafgesetzbuch zwischen fünf und fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe vorsieht. Das Gericht folgte der Forderung der Staatsanwaltschaft von sieben Jahren. Irfan Sharif M. bleibt damit in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verurteilte kann dagegen noch Revision einlegen.