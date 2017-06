Von Riesen-Bammel und Höhenflügen

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfeld (MOZ) Das Derby in Hamburg ist für Reitsport-Fans schon fast ein "Muss". Das Derby in Schönfeld konnte in Sachen Spannung aber mithalten. Auch sonst wurde auf der Reitanlage Voigt zwei Tage Top-Sport geboten. Und eine Reiterin, die freute sich ganz besonders.

Lokalmatador: Hausherr Hendrik Voigt auf Come on Fly im Zwei-Phasen-Springen der Klasse A

Nach dem letzten Sprung kannte die Freude von Carolin Müller keine Grenzen mehr. Mit einem lauten Juchzer machte die 32-Jährige Bernauerin ihrer Erleichterung Luft, fiel ihrer Stute Luxina um den Hals und dann kullerten auch schon die Tränen. Fehlerfrei durch ihr allererstes M-Springen - das hätte sie sich in ihren kühnsten Träumen nie ausgemalt. "Ich hatte vorher so die Hosen voll - Wahnsinn. Als ich beim Abgehen des Parcours gesehen habe, wie hoch die Sprünge sind, wollte ich gar nicht einreiten. Mir war total schlecht", schildert die Krankenschwester mit Faible für den Springsport ihre Gefühlslage vor dem Ritt. "Am liebsten wäre ich wieder nach Hause gefahren. Aber dann haben mir alle gut zugeredet und ich habe mich doch getraut."

Als sie erstmal im Parcours war, hatte sie ihre Aufregung jedoch im Griff. "Beim ersten Sprung hat sich Luxina noch bitten lassen, aber dann lief es. Es hat wirklich jeder Sprung gepasst und es war eine ganz harmonische Runde", freut sich die junge Mutter, die von Anne Wendler und Bernd Kreinbring in Zepernick trainiert wird, der die neunjährige Stute auch mit ihr zusammen ausgesucht hat. Auf Platz acht landeten die beiden. "Ich bin beim ersten Mal lange Wege geritten, da waren die ganzen Profis natürlich schneller."

Aber das schmälerte ihre Freude ganz und gar nicht. "Ich habe die Stute vierjährig bekommen und wir haben ganz klein angefangen. M-Springen - das erscheint einem am Anfang so unerreichbar. Dass ich das jetzt geschafft habe, ist einfach unglaublich", freut sie sich. Dass sie durch ihre gute Platzierung auch noch Vize-Kreismeisterin der Leistungsklasse 4 und besser wurde, war das Sahnehäubchen auf der Kirschtorte.

Einer, der sich schon lange mehr keine Sorgen über zu hohe Hindernisse macht, ist Patrick Schmiedeberg. Beim Höhepunkt des Schönfelder Turniers, dem Derby am Samstag, gilt er als Favorit. Dieser Rolle wurde der für den PSV Jühnsdorf startende Reiter auch in diesem Jahr gerecht. Mit der erst siebenjährigen Stute Stolzenbergs little Bro, vom Hannoveraner Vererber Stakkato abstammend, blieb er als Einziger im Umlauf und im Stechen fehlerfrei. Damit sicherte er sich den Gesamtsieg in dieser spannenden Prüfung, in der es zum Teil über die für Springpferde ungewöhnlichen, festen Hindernisse geht. Kein Barnimer konnte hier in die Platzierung reiten. Am besten kamen noch Lokalmatador Hendrik Voigt zurecht, der mit der Stute Acassina auf Platz acht landete vor Kimberley Gibson (RV Elisenau) auf Dree Boekens's Casparino.

Die Hauptprüfung am Sonnabend, ein Springen der Klasse M** mit Siegerrunde, ging an Maik Manthey vom RFV Wentow, der mit der elfjährigen Stute Quänzi eine sehr gute Runde zeigte. Platz zwei sicherte sich Kilian Lorenz vom RFV Brieselang. Die weiße Schleife für den dritten Platz konnte sich Stefan Böse sichern, der mit Chello wieder einen erfolgreichen Schimmel unterm Sattel hat.

Veranstalter Jens Unrath zieht eine voll und ganz positive Bilanz des Turniers. "Organisatorisch hat alles geklappt, die Bedingungen waren toll und am Sonnabend hatten wir auch viele Zuschauer da, das hat uns besonders gefreut."

Angefangen haben die Schönfelder vor Jahren mit einem eintägigen Reitertag, mittlerweile richten sie bereits das siebte Turnier aus. Wie gut das ankommt, zeigen die Nennungen. Von 400 beim ersten Turnier schnellten sie auf 900 im vergangenen Jahr. Ein bisschen zu viel des Guten, deshalb hat man das in diesem Jahr etwas eingedämmt. "Wir haben einige Prüfungen gehandicapt, damit es nicht zu viel wird. Schließlich wollen wir alle auch noch Spaß haben dabei und nicht von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr Prüfungen laufen lassen", betont Jens Unrath. Mit den rund 700 Nennungen in diesem Jahr habe man ein gutes Level erreicht.

Jens Unrath führt den Erfolg des Turniers auch auf die stetige Verbesserung zurück. "Wir haben versucht, jedes Jahr ein Stück besser zu werden und haben jeden Euro, der übrig bleib, investiert, zum Beispiel in den Richterturm." Der Erfolg gibt dem kleinen Verein am Rande Werneuchens Recht.