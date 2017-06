Steigende Gebühren - höhere Einnahmen?

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Ob es die richtige Entscheidung der Ketziner Stadtverordneten war, wird sich wohl erst nach Abschluss der bevorstehenden Wassersportsaison berechnen lassen. Die Gebühren für die Anlegestelle am Stadtsteg an der Ketziner Havel haben sich jedenfalls erhöht.

