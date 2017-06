Glücksspiel Ernte

artikel-ansicht/dg/0/

Die Nächte zum 19. und 20. April sowie zum 27. April diesen Jahres werden Reiner Matthes in überaus schlechter Erinnerung bleiben. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagt der Landwirt aus Blumberg. Fröste bis zu minus sechs Grad Celsius haben die Blüten der Süß- und Sauerkirchen sowie der Birnbäume vernichtet. "Wir haben hier einen Totalausfall zu verzeichnen", sagt er. Bei den Äpfeln sehe es nicht ganz so verheerend aus, einzelne Sorten hätten die Frostnächte überstanden. Der Ausfall werde aber auch hier wohl bei 30 Prozent liegen. Er hoffe bis zur Ernte auf gute Bedingungen, um nicht weitere Verluste hinnehmen zu müssen. Für einen gewissen Ausgleich sorgen die Erdbeeren, da sie in Etappen blühen und reifen. Die roten Zahlen, die sein Betrieb in diesem Jahr unweigerlich schreiben werde, könnten so zumindest etwas abgefangen werden. Der Kartoffelanbau, der in den vergangenen Jahren etwas zurückgefahren wurde, werde durch neue Sorten in diesem Jahr wieder intensiviert. Die frühen Kartoffelsorten hätten abgedeckt und so vor Frost geschützt werden können, die späteren Sorten hätten sich noch unter der Erde befunden.

Bei den unklaren Wetterlagen hätten auch die eigens aufgestellten Wetterstationen keine verlässlichen Prognosen geliefert. "Die Wetterunbilden werden immer schlimmer", sagt Reiner Matthes. "Es ist nicht zu verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die meinen, es gibt keinen Klimawandel."

Die Nachfrage nach heimischen Produkten, so wie sie sein Betrieb Pomona insbesondere mit Selbstpflücken bietet, nehme zu. "Wir verkaufen bewusst nicht vor Supermärkten oder an der Straße, weil die Menschen sicher gehen wollen, dass sie regionale Produkte erhalten." Dass die Nachfrage bei ihm durch die diesjährigen Ausfälle dauerhaft zurückgehen werde, glaubt er nicht. "Die Leute rufen ja jetzt schon bei uns an und steigen lieber auf unsere anderen Früchte um, wie zum Beispiel auf Erdbeeren."

Ganz andere Sorgen hat der Tempelfelder Spargelspezialist Jürgen Giese. Das Problem: "Es wird immer schwieriger, noch bezahlbare Spargelstecher zu bekommen." In Ländern wie Rumänien werde über so hohe und unrealistische Durchschnittsverdienste spekuliert, dass die Verdiensterwartungen völlig überzogen und nicht mehr finanzierbar seien. Habe er noch vor einem Jahr Arbeitskräfte aus Rumänien einstellen können, funktioniere dies in dieser Saison nicht mehr. Die Folge: Die Anbaufläche habe von 13 auf vier Hektar reduziert werden müssen. Für das kommende Jahr setzt er wieder auf Arbeitskräfte aus Polen, die auch in dieser Saison in Tempelfelde beschäftigt werden. Zum Einsatz kommt dabei eine Erntemaschine mit Elektromotor, die die schwere Arbeit erleichtere. Sie hebt die Folien an, Kistenschleppen entfällt.

Für die Getreideernten fallen die Prognosen verhalten aus. Für das Getreide ist der Niederschlag im generell regenärmeren Barnim entscheidend. Dabei geht es nicht nur um die Menge, sondern auch um den richtigen Zeitpunkt, sagt Holger Lampe, Vorsitzender des Barnimer Kreisbauernverbands. Nach der Ernte sei zugleich vor der Ernte. Denn wenn das Saatgut ab August ausgebracht werde, sollte es auch wieder etwas feucht sein. Nach dem heutigen Stand sei wohl keine Rekord-, aber auch keine Missernte zu erwarten. Längerfristige Prognosen seien nicht verlässlich. "Wir arbeiten in und mit der Natur und nicht im Labor", sagt er. "Dafür werden Landwirte ausgebildet."

"Ich glaube, dass es wieder eine unterdurchschnittlich geringe Ernte wird", sagt Rainer Dickmann, Geschäftsführer der Schorfheider Agrar GmbH (SAG), der auch nur ungern Prognosen abgibt. "Da kann sich noch einiges verwachsen." Auf Flächen von etwa 1000 Hektar baut der Betrieb in Groß Schönebeck Roggen, etwas Weizen, etwas Gerste, etwas Triticale an. "Wir sind Rinderhalter, wir brauchen das Stroh, so Dickmann. Doch in diesem Jahr seien längst wieder Dürreschäden zu verzeichnen. Auch der SAG-Chef führt das auf den Klimawandel zurück. "Wir haben doch keinen Regen. Die Standorte mit den leichten Böden um die Schorfheide herum leiden am meisten."