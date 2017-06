Wenn aus Abneigung Solidarität wird

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (MOZ) Das Fußball-Fan-Volk ist schon ein seltsames Volk. Mal prügeln sich Hooligans in Stadien krankenhausreif. Mal verhalten sie sich so fair, dass einem vor Freude das Herz aufgeht und die Gänsehaut die Arme hochkriecht. Wie am Dienstag beim Länderspiel zwischen Frankreich und England in Paris.

Vor der Partie der eigentlich verfeindeten Mannschaften und Fan-Gruppen stimmte die Republikanische Garde den Oasis-Song "Don't look back in Anger" an. Nach den Anschlägen von Manchester im Mai wurde das Lied bei einem Solidaritätskonzert gespielt, Songwriter Noel Gallagher spendet die Tantiemen an die Opfer der Attacke. Kurz: Der Evergreen ist Symbol gegen den Terror. Als die Musiker begannen, stimmten 81 000 Fans mit ein. Sie sangen aus voller Kehle. Sie gröhlten nicht, sie sangen. Engländer, Franzosen, gemeinsam.

Später, als die Fußballer einmarschiert waren, flöteten Fans mit der französischen Flagge auf der Wange zudem die englische Hymne "God Save the Queen". Diese Aktion erinnerte an die Partie der beiden Teams im Wembley-Stadion nach den Pariser Terroranschlägen vom November 2015. Damals hatten englische Fans die Marseillaise mitgesungen.

Diese musikalische Solidarisierung hat prominente Vorläufer. Sei es, wenn ein Weltstar wie Francesco Totti bei seinem letzten Spiel nicht nur von den eigenen, sondern auch den gegnerischen singenden Fans verabschiedet wird. Sei es, wenn wie 2016 in Dortmund gegen Mainz ein Fan an einem Herzinfarkt stirbt und die Zuschauer "You'll never walk alone" durchs Stadion schallen lassen.

Musik und Sport haben die Kraft, Massen zu bewegen. Weil sie aus Einsamkeit Gemeinsamkeit machen. Ein Orchester kann nur dann wirken, wenn die Instrumentalisten aufeinander hören. Eine Mannschaft kann nur dann Tore schießen, wenn die Spieler sich den Ball teilen. Wenn sie keine Egoisten sind. Und eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn Freundschaft und Verständnis den Hass überlagern.

Man muss den Oasis-Song nicht mögen. Eigentlich ist es ein Herzschmerz-Lied, das von der Trennung einer Geliebten erzählt und hierzulande bei Karaoke-Abenden in Kneipen von meist betrunkenen Gruppen gejohlt wird. Aber eine Botschaft ist doch universell: Blicke nicht im Zorn zurück. Sei nicht wütend auf das, was passiert ist. Und wenn man so möchte, könnte man den Nachsatz fordern: Sondern mach' etwas dagegen, dass diese Welt ein Stückchen mitfühlender wird. Und wenn keine Zeit da ist, weil der Arbeitsalltag nunmal der Arbeitsalltag ist - okay. Dann reicht es vielleicht schon, Solidarität zu zeigen. Zum Beispiel durch ein Lied und eine Hymne im Fußball-Stadion.