Verspätet zurück zur Natur

Altlast aus Stein: Brigit Jahn, Leiterin des Liegenschaftsamtes der Stadt Eberswalde, hält einen Ordner in den Händen, der die Lagepläne für das Kasernenareal in der Nähe des Flugplatzes Finow umfasst. 20 Gebäude gehören zu dem ehemaligen Armeestandort,

"Ich bin wirklich erleichtert, dass ich mir in absehbarer Zeit um diesen ehemaligen Standort der russischen Streitkräfte keine Gedanken mehr machen muss", sagt Birgit Jahn, die im Eberswalder Rathaus das Liegenschaftsamt leitet und zugibt, wegen des heute als Märkische Heide bekannten, zwölf Hektar großen Gebietes schon so manche schlaflose Nacht verbracht zu haben. Nicht umsonst warnen Schilder davor, sich unbefugt Zugang zu verschaffen. Einige der Kasernen sehen inzwischen so windschief aus, dass schon der leichteste Luftzug reichen könnte, sie wie Kartenhäuser zusammenkrachen zu lassen. Versteckte Bunker und Schächte bergen die Gefahr todbringender Stürze in sich. Und dass irgendwo im Erdreich Munition vor sich hin rostet und bei der sanftesten Berührung losgehen würde, ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. "Mir reicht schon die normale Unfallgefahr auf dem unwegsamen Gelände", betont die Amtsleiterin aus dem Rathaus.

Dennoch finden sich immer wieder Anzeichen dafür, dass Eindringlinge den früheren Armeestandort als Abenteuerspielplatz missbrauchen. Der Zaun weist nicht selten mit Gewalt zugefügte Löcher auf oder ist niedergedrückt. In manchem Gebäude türmt sich der Unrat, als sei hier auch noch illegal Sperrmüll entsorgt worden.

Wegen dieser Vorkommnisse freut sich Birgit Jahn darüber, dass es Eberswalde gelungen ist, aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung knapp 965 000 Euro dafür zugesprochen bekommen zu haben, nahezu alle baulichen Anlagen abzureißen. Gerade wurde das Projektmanagement ausgeschrieben, bis Ende des Jahres soll eine Baufirma gefunden und beauftragt sein. Ab Frühjahr 2018 sei mit den ersten sicht- und hörbaren Rückbaumaßnahmen zu rechnen, fügt die Amtsleiterin hinzu. Das Konversionsprojekt ist das erste Vorhaben, das aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb umgesetzt wird, an dem die Stadt Eberswalde zusammen mit den Ämtern Britz-Chorin-Oderberg und Joachimsthal (Schorfheide) sowie der Gemeinde Schorfheide teilgenommen hatte. Und zwar so erfolgreich, dass in der Folge alles in allem 20 Millionen Euro an Fördergeldern in die Region fließen werden. Eberswalde hatte in Sachen Märkische Heide sogar doppelt das Glück des Tüchtigen: Den Eigenanteil von etwa 241 000 Euro zahlt der Landkreis Barnim aus seinem Flächenpool.

Noch ist die bis 1994 vom damaligen 787. Garde-Jagdfliegerregiment genutzte Liegenschaft Eberswaldes letzte Sperrzone. Der Armeestandort an der Freienwalder Straße wurde zu einem Behördenzentrum entwickelt, die Ostender Höhen werden mit Eigenheimen besiedelt.

Das Areal in Flugplatznähe hingegen geht zurück an die Natur. Deswegen werden in der Märkischen Heide Quartiere für Fledermäuse und geschützte Vogelarten ertüchtigt. Das gilt auch für ein mehr oder weniger intaktes und drei abgefallene Rauchschwalbennester. Zwischen und an den Kasernen wurden zudem unter anderem Vorkommen von Zaunkönig, Bachstelze und Hausrotschwanz nachgewiesen.