Erkners Linke nominiert eine Frau

Die Mitgliederversammlung der Erkneraner Linken hat Silke Voges am Dienstag einstimmig nominiert, teilte Fraktionsvorsitzende Elvira Strauß mit. Silke Voges ist verheiratet mit Michael Voges, der für die Linken im Stadtparlament sitzt und dem Mieterverein vorsteht. Seine Frau ist in der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Sozialausschusses als sachkundige Einwohnerin nachgerückt. Die studierte Berufsschullehrerin für Wirtschaft arbeitet seit 1993 im öffentlichen Dienst, seit 2009 in der Personalentwicklung im Bezirksamt Treptow-Köpenick, die sie mittlerweile leitet. Die Partei habe sie gefragt, sagt die frisch gebackene Kandidatin. Auf die Frage, was sie bewegt, sagt sie, in Erkner sei alles, was man tue, unmittelbar spürbar - anders als im ungleich größeren Berliner Bezirk.

Silke Voges lebt seit 1996 in Erkner und gibt zur Entwicklung der Stadt seither einen Satz zu Protokoll, der so aus den Reihen der Linken eher selten zu hören ist. Erkner habe "sich toll entwickelt". Dennoch gehe es besser. Silke Voges nennt als eines der Hauptprobleme den Verkehr, nennt aber auch keine Lösung, außerdem den Leerstand in Geschäften und Gaststätten. Sie wolle einen Bürgerhaushalt schaffen, bei dem die Erkneraner direkt mitbestimmen können, wofür Geld verwendet wird. Mittelstandsförderung sei ihr wichtig, ein Jugendbeirat soll her, die Zusammenarbeit mit den Nachbarn verbessert werden. Erst auf Nachfrage nennt sie das Thema Wohnen. Silke Voges betont, dass sie parteiunabhängig Kommunalpolitik machen wolle.

Das schreibt sich auch Henryk Pilz auf die Fahnen. Der CDU-Stadtverordnete ist sich zu 90 Prozent sicher, dass er nicht als Kandidat seiner Partei antreten will, sondern einfach als Henryk Pilz, als Bürgerkandidat. Das bedeutet auch, dass er Unterstützer-Unterschriften sammeln muss. Wie viele, wisse er nicht. Pilz ist überzeugt, dass das kein Problem ist. Von Silke Voges' Kandidatur zeigte er sich ein Stück weit überrascht.

Jan Landmann von der SPD registrierte die Nachricht mit Achselzucken. "Jede Partei hat das Recht, einen Kandidaten zu benennen." Allen drei ist eins gemeinsam: Wenn sie ihr Ziel nicht erreichen, bleiben sie in ihrem bisherigen Job. Landmann ist Polizist, Pilz Hausmeister, beide würden auch als Stadtverordnete weitermachen.

Der Wahltermin ist nach Auskunft von Wahlleiterin Beate Kirscht noch offen. Die Amtszeit von Bürgermeister Jochen Kirsch endet im Mai 2018, spätestens am 102. Tag vor der Wahl bestimmt die Aufsichtsbehörde - der Landkreis - den Termin. Sie kann dabei den Wunsch der Stadt berücksichtigen. In Fürstenwalde, wo die Amtszeit von Ulrich Hengst ebenfalls im Mai 2018 endet, haben die Stadtverordneten eben beschlossen, dass die Bürger am 25. Februar wählen sollen. Vor acht Jahren hatten beide Städte denselben Termin.