Unitechnik will erweitern

Mehr Platz wird benötigt: Unitechnik will an seinem Standort in der Seeplanstraße investieren. © MOZ/Gerrit Freitag

Der Gewerbepark Seeplanstraße ist eines der wichtigen Gewerbegebiete in der Stadt. 1998 wurde für das rund 62 Hektar große Areal ein Bebauungsplan erstellt. Damit wurden Voraussetzungen geschaffen, nicht betriebsnotwendige Flächen der EKO Stahl GmbH nachzunutzen. Das Konzept hat sich bis heute bewährt. Mehr als 70 Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben sich dort angesiedelt. "Einige Unternehmen haben sich bereits am Standort erweitert, andere haben der Stadt die Absicht mitgeteilt", heißt es von Seiten der Stadt. "Diesen Vorhaben konnte der aktuell gültige Bebauungsplan bisher gerecht werden, sodass Änderungen am Plan bisher nicht erforderlich waren."

Doch nun soll ein Verfahren zur 1. Änderung des B-Planes eingeleitet werden, deren erster Schritt, der Aufstellungsbeschluss, am Dienstagabend ohne große Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss durchgewunken wurde. Hintergrund ist, dass die Unitechnik GmbH ihren Betriebssitz in der Seeplanstraße erweitern will. Wie es in der Begründung zur B-Plan-Änderung heißt, soll ein weiteres Bürogebäude und eine Produktionshalle errichtet werden. Das diene dazu, die Betriebsabläufe zu optimieren und damit konkurrenzfähig zu bleiben.

Bei der Stadt stößt dieses Ansinnen auf offene Ohren. "Die Stadt Eisenhüttenstadt hat ein Interesse, den Betrieb als Arbeitgeber und Steuerzahler in der Stadt zu halten. Aus diesem Grund möchte die Stadt dem Unternehmen die Flächen westlich des Betriebsgeländes zum Kauf anbieten." Außerdem werde mit der Erweiterung am bestehenden Standort dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen und ein größerer Landverbrauch infolge einer Verlagerung des Betriebes in ein anderes Gebiet vermieden.

Platz neben dem Betriebssitz gebe es, zumindest unbebaute Fläche. Der entscheidende Halken: Laut derzeit gültigem B-Plan dürfte auf der ins Auge gefassten Erweiterungsfläche nicht gebaut werden. Deshalb sollen nun in dem begonnen Verfahren in abgegrenzten Teilbereichen der Plan den geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Damit sollen nicht zuletzt auch das Vermarktungspotenzial städtischer Grundstücke im Plangebiet verbessert werden.

Die nun notwendige Planänderung für das 2,5 Hektar große Areal soll in einem beschleunigten Verfahren vollzogen werden. Auf die sonst notwendige Erarbeitung eines Umweltberichtes könnte dann verzichtet werden. Allerdings, so heißt es in der Vorlage für die Stadtverordneten, muss ein artenschutzrechtliches Gutachten sowie eine Ausgleichsbilanz für die zu bebauenden Flächen erarbeitet werden. Der Stadtentwicklungsausschuss, der schon in einer vorangegangenen Sitzung im nicht öffentlichen Teil über das Vorhaben informiert wurde, hat dem B-Plan einstimmig zugestimmt.