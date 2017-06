artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581381/

Stadtmarketing-Chef Christoph Schneider ist besonders von der Idee begeistert, auf dem Einkaufszentrum Ziel oder dem Parkhaus eine öffentliche Dachterrasse einzurichten. Doch da fangen die Probleme schon an. Da beide Gebäude in Privathand liegen, hat die Stadt keinen direkten Einfluss auf die Nutzung. Und so wird der Vorschlag wohl nicht auf die Liste kommen, über die alle Hennigsdorfer am Sonnabend, 7. Oktober, im Bürgerhaus abstimmen können. Für wertvoll hält Schneider den Vorschlag dennoch und schließt nicht aus, dass die Stadt diesbezüglich Kontakt mit den Besitzern aufnimmt. Warum soll in Hennigsdorf nicht möglich sein, was beispielsweise die Schönhauser Allee Arcaden ihren Besuchern bieten: eine Strandbar zum Ausruhen, Plaudern und um über die Dächer zu schauen?

Auch der für den Bürgerhaushalt verantwortliche Daniel Eggers hat seinen ganz persönlichen Favoriten: einen Gemüsegarten für alle. Der Ideengeber schreibt: "Ich wünsche mir einen Gemeinschaftsgarten nach Vorbild der Berliner Prinzessinnengärten. Dort können alle Bürger zusammen pflanzen, pflegen und ernten. Dieser Vorschlag - sofern er das Budget von 20 000 Euro pro Einzelmaßnahme nicht übersteigt, dürfte durchaus Chancen haben, auf die Liste zu kommen.

Eine Vielzahl der Vorschläge beschäftigt sich mit kürzeren Takten auf Buslinien oder aber ganz neuen Verbindungen im Nahverkehr. Da dafür die Stadt aber nicht federführend zuständig ist und solche Vorhaben das Budget sprengen würden, kann hier der Bürgerhaushalt nicht greifen. Auch die Wünsche auch bezahlbarem Wohnraum und mehr Geschäften sowie Arztpraxen lassen sich per Bürgerhaushalt nicht erfüllen.

Dennoch dürften am 7. Oktober genügend Vorschläge zur Abstimmung stehen. Dazu könnten die Idee, den Kreisel an der Ruppiner Chaussee oder das bisher vernachlässigte Rondell am Nieder Neuendorfer See zu gestalten ebenso gehören, wie Info-Tafeln über berühmte Hennigsdorfer aufzustellen oder den sogenannten Feldherrenhügel zwischen Rathaus und Bahntunnel als Kletterfelsen zu gestalten. Der Vorschlag, ein Boule-Spielfeld zu bauen, ist bereits realisiert worden. Vor wenigen Jahren hat die Wohnungsgenossenschaft ein solches im Schreier-Viertel den Hennigsdorfern übergeben.

Über die Resonanz ist Eggert besonders erfreut, weil bei der Auftaktveranstaltung nur eine Handvoll Bürger war. Die Internetseite wurde bereits 6 000 Mal geklickt. Jetzt liefen noch fünf bis sechs Vorschläge pro Woche ein. Er würde sich wünschen, dass sich Jugendliche noch stärker einbringen.

Richtig ernst wird es am 7. Oktober, wenn tagsüber jeder Hennigsdorfer die Möglichkeit hat, bis zu fünf Stimmen abzugeben, die er auf ein oder mehrere Projekte verteilen kann. Außerdem weist Schneider darauf hin, dass selbst Kinder stimmberechtigt sind: "Jeder darf mitmachen, der in der Lage ist, per Klick seine Stimmen abzugeben."