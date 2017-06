Radwege als Investition in die Zukunft?

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Das schlechte Abschneiden der Gartenstadt im Fahrradklima-Test 2016 hatte den Ausschlag für Uwe Kaufmann, Mitglied in der BISF und der Ortsgruppe Falkensee des ADFC, gegeben, auf der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Montag eine größere Priorität für die Behandlung von Fahrradthemen zu fordern. "Was können wir im 200. Jahr des Fahrrads erwarten?" wollte er von den Anwesenden wissen.

Erst am vergangenen Wochenende hatte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) während eines Kurzreferats im Rahmen des Umwelttags betont, Fahrradfahren sei ein Schwerpunktthema in Falkensee.

Für Kaufmann ist die Sachlage nicht so eindeutig. Die geplanten Maßnahmen aus dem Verkehrsentwicklungsplan 2002 sieht er nicht ausreichend umgesetzt. Der Fahrradklima-Test 2016 habe gezeigt, dass Falkensee eine durchaus fahrradaffine Stadt sei, gleichwohl Schlusslicht im Wettbewerb. Zur Verbesserung der Situation käme aus Sicht der ADFC-Ortsgruppe etwa die Aufstellung eines Radverkehrsmasterplans in Frage, die Einrichtung einer "echten" Stelle für einen Fahrradbeauftragten, die Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg", vor allem aber die Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen. "Welche Priorität haben Fahrradthemen?" will Kaufmann ungeachtet des Statements Müllers wissen.

Der Ortsgruppe Falkensee gehören etwa 130 Mitglieder an. Sie möchte dazu beitragen, dass Radfahren in Falkensee sicherer wird. Nicht nur mehr Menschen sollen mit dem Rad fahren, sondern sie sollen dies auch gerne tun.

Um dies zu erreichen, entwickelt das Bündnis Perspektiven für den Radverkehr in der Region. Vorschläge zur Entwicklung des Radverkehrs in Falkensee beinhaltet das Papier "Falkensees Zukunft hat zwei Räder".

"Das Thema Fahrrad sollte zur Chefsache werden", forderte am Montag auch Anne von Fircks (Grüne/ABü).

Der sachkundige Bürger Thomas Lenkitsch plädierte für ein stimmiges Radwegenetz unter Nutzung vorhandener Potentiale, ein Neubau dauere zu lange.

Wolfgang Jähnichen (SPD) sieht indes Rückschritte beim Fahrradthema und kritisiert Radfahrer, die auf dem Gehweg fahren. Fußgänger würden zuweilen regelrecht "übergemangelt".

"Solche Themen haben immer Botschaft und auch Botschaftsvermittler. Dass etwa seit 2002 nichts passiert ist, stimmt einfach nicht - es ist einiges passiert, aber nicht so viel, wie wir uns wünschen würden", stellte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) klar. "Dass alle Fahrradfahren in Falkensee, ist doch schön und sollte uns motivieren, die Angebote zu verbessern. Aber das Anliegerstraßennetz ist durchaus attraktiv für Fahrradfahrer, und es geht nicht alles auf einmal. Maßnahmen müssen organisiert, umgesetzt und finanziert werden. Wir müssen auch Kompromisse machen - der Baumbestand schränkt die Möglichkeiten an vielen Stellen ein, die Theorie ist selten machbar. Gleichwohl sind Lückenschlüsse notwendig."

Vor zehn Jahren seien nicht Radwege prioritär gewesen, sondern Schulen und Kitas. "Es wäre damals nicht akzeptiert worden, wenn es zwar tolle Radwege, aber keine Schulen gegeben hätte. Die Stadtverordneten haben damals die richtigen Entscheidungen getroffen", konstatierte der Verwaltungschef.