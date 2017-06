Straße nach Liebenwalde wird saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Kreuzbruch (OGA) Noch bis zum 30. Juni müssen Kraftfahrer auf der Landesstraße 21 zwischen Kreuzbruch und Liebenwalde mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Straße wird in diesem Bereich aufgrund von Bauarbeiten immer wieder halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels einer Ampelschaltung an der Baustelle wechselseitig vorbeigeleitet. Grund für die Arbeiten sind Schäden, die sich insbesondere am Fahrbahnrand gebildet haben. Die beschädigten Abschnitte werden abgefräst und neuer Asphalt aufgebracht.