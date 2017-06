Zalando-Streikende fordern mehr Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Warnstreik: Am Zalando-Standort in Brieselang haben am Mittwochnachmittag rund 200 Beschäftigte vor Beginn ihrer eigentlichen Schicht um 14.45 Uhr ihre Arbeit niedergelegt. Zuvor waren am Dienstag erste Tarifverhandlungen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für zunächst als ergebnislos und damit als gescheitert erklärt worden. Die Arbeitnehmervertretung fordert vom Unternehmen einen Anerkennungstarifvertrag, der finanzielle Verbesserungen für die rund 1.300 Beschäftigten in Brieselang bringen würde.

Rund 200 Beschäftigte haben am Mittwochnachmittag am Zalando-Standort in Brieselang gestreikt. © privat

Mit Trillerpfeifen und Transparenten ausgestattet sorgten die Beschäftigten vor Ort für Stimmung. Sie wollten mit ihrem Protest ein Zeichen für ihre Forderungen setzen. "Das Angebot vom Dienstag ist absolut unterirdisch gewesen. Nichts von unseren Forderungen ist umgesetzt worden", sagte Erika Ritter, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Handel in Berlin-Brandenburg, nach der Kundgebung. "Zalando ist ein Unternehmen, das satte Gewinne einfährt. Ich verstehe nicht, warum die Beschäftigten auf der Strecke bleiben sollen. Eine Gleichbehandlung mit Wettbewerbern der Branche ist dringend angeraten", betonte sie weiter. Das Ziel der Gewerkschaft sei ein Anerkennungstarifvertrag, der sich auf den Branchentarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel in Brandenburg bezieht sowie tarifvertragliche Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur Standortsicherheit und zum Verzicht auf sachgrundlose Befristungen vorsehe. Allerdings erhalten die Beschäftigten im Lager nur 10,12 € pro Stunde. Im Vergleich zum Branchentarifvertrag erhalten die Zalando-Beschäftigten deutliche geringere Löhne, zwei Tage weniger Urlaub, nur ein Drittel der Urlaubs- und Weihnachtszuwendung sowie deutlich geringere Zuschläge zum Beispiel für Nacht- oder Feiertagsarbeit. Gefordert sind somit Vergütungen von mindestens 11,71 € pro Stunde beziehungsweise monatlich 1.932 Euro. "Wir wollen uns nicht abspeisen lassen", meinte Ritter. Dass sich Zalando immerhin in Verhandlungen begeben hat, bewertete sie positiv. Hoffnungen hegt die Gewerkschafterin in weitere Gesprächsrunden. Am 7. Juli wollen sich beide Seiten nochmal zu Sondierungen treffen. Sollte auch das nicht fruchten, seien weitere Streiks denkbar, so Ritter.

Zalando-Sprecherin Nadine Przybilski wiederum nimmt die Forderungen der Gewerkschaft Verdi ernst. Sie verwies am Mittwoch darauf, dass der Zukunftssicherungsvertrag, den das Unternehmen angeboten hatte, zur Absicherung des Standortes Brieselang bis mindestens 2019 diene- "Das Lohnniveau orientiert sich am Logistiktarifvertrag, um künftige Erhöhungen zu garantieren. Weiterhin bieten wir ein fixes Urlaubs- und Weihnachtsgeld an und investieren in den Gesundheitsschutz. Zudem soll ein Flexibonus Anreize schaffen. Das heißt: Ist viel zu tun, können die Arbeitszeiten ausgedehnt werden, sodass Zuschläge erteilt werden. Ist wenig zu tun, kann die Arbeitszeit nach Bedarf verringert werden", so Przybilski. Zalando will eigenen Angaben zufolge zukunftsfähige Lösungen finden, "die zum Standort Brieselang passen". "Wir suchen den Weg der konstruktiven Gespräche." Übrigens: Durch den Warnstreik sind mit Blick auf den Paketverkehr und der damit einhergehenden Zustellung "keine Auswirkungen für die Kunden zu befürchten".