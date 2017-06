Merkel erwartet rechtzeitigen Beginn der Brexit-Verhandlungen

artikel-ansicht/dg/0/

Meseberg (dpa) Ungeachtet der drohenden Verzögerungen bei der Regierungsbildung in Großbritannien geht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davon aus dass die Brexit-Verhandlungen zum vereinbarten Zeitpunkt beginnen. Merkel verwies am Mittwoch im brandenburgischen Meseberg am Rande eines Treffens mit den Sozialpartnern auf Äußerungen von Regierungschefin Theresa May am Vortag in Paris, sie werde den Zeitplan einhalten. Die Gespräche sollen am 19. Juni beginnen.