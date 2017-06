Über Sex im Wetterbericht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im ausverkauften Saal des Kleist Forums hat am Mittwoch zum 18. Mal der MOZ-Talk mit Musik stattgefunden. Gäste waren unter anderem der Poetry-Slamer David Friedrich und Gunther Tiersch, Meteorologe beim ZDF.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581396/

Er ist erwachsen geworden, der MOZ-Talk mit Musik. "Wir sind im gewissen Sinne volljährig", sagt MOZ-Kulturchefin und Moderatorin Claudia Seiring, als sie am Mittwoch um 19.30 Uhr die Gäste zur 18. Ausgabe im Kleist Forum begrüßt. Und als Volljähriger darf der MOZ-Talk durchaus auch das Thema Sex etwas mehr als sonst ansprechen - zumal, da eine der beiden Moderatorinnen Lilo Wanders heißt.

Dass Sex selbst im Wetterbericht eines eher konservativen Fernsehsenders eine Rolle spielen kann, verrät Gunther Tiersch. Seit fast 32 Jahren moderiert der Diplom-Meteorologe die Wettervorhersagen in verschiedenen Sendungen des ZDF. Und einmal hat er im "Heute-Journal" die Zuschauer verabschiedet mit den Worten: "Haben Sie einen guten Abend. Und guten Sex." Mit dieser Abmoderation habe er auf einen nachfolgenden Spielfilm aufmerksam machen wollen, erklärt er. Welche Thematik dieser Film behandelte, wird er gefragt: "Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern." Negative Konsequenzen hätten diese Worte für ihn jedenfalls nicht gehabt. Gunther Tiersch bekommt spontanen Applaus, als er auf die Frage, ob das Wetter heute "entertaint" werden müsse, sagt: "Ich glaube, die Leute wollen einfach nur wissen, wie das Wetter wird." Und seine Vorhersagen seien gar nicht so schlecht: "Von zehn Vorhersagen für den nächsten Tag sind neun richtig." Und er verrät, dass er seine Moderationen immer auswendig lernt und es für "Wetterfrösche" keine Teleprompter gibt.

Poetry-Slamer haben es da etwas leichter: Sie können ihre Texte auch einfach nur vorlesen. So wie David Friedrich, Wahl-Hamburger und einer der besten deutschen Poetry-Slamer, ein "Meister des geschliffenen Wortes", wie Claudia Seiring sagt. Er bekommt donnernden Beifall, als er seinen Text mit dem Titel "Leise lachen die Leinsamen oder: Wie ich kurz davor war, ausgeglichen zu sein" vorträgt. Um das Thema Sex kommt auch der 26-Jährige nicht herum. Momentan moderiert er im Kinderkanal den "Kummerkasten", eine Sendung für Neun- bis 13-jährige Kinder. Und das Hauptthema der Anfragen der Kinder ist? Richtig, Sex. "Sie wollen alles wissen", sagt David Friedrich, und die Fragen seien manchmal amüsant. Natürlich gebe es auch andere Themen, etwa Pickel und Körperbehaarung. Und zur Beruhigung der Eltern fügt er hinzu: "Ich moderiere die Sendung nur." Beantwortet würden die Fragen durch Psychologen.

Zweimal hat David Friedrich bereits die Veranstaltung "Best Of Poetry-Slam" im Kleist Forum moderiert. Das nächste Mal macht er das im Oktober.

Beim MOZ-Talk im März sang Fabian Skopiak mit seinem Partner Daniel Jahn seinen autobiografischen Song "Mama". Er begeisterte damit nicht nur das Publikum, sondern auch die Handwerkskammer Ostbrandenburg. Sie lud die beiden Rapper ein und es entstand eine Vereinbarung, wie Claudia Seiring am Mittwochabend im Kleist Forum berichtet. Die Handwerkskammer unterstützt die beiden beim Zustandekommen von Auftritten und der Einrichtung eines Tonstudios. Im Gegenzug werben die Rapper bei Youtube deutschlandweit für Ausbildungschancen in Ostbrandenburg.

Lilo Wanders wird, wie sie beim MOZ-Talk ankündigt, in diesem Jahr mit einem eigenen Programm beim Helene-Beach-Festival dabei sein. Von der MOZ präsentiert, wird sie am 28. Juli am Helenesee-Strand ihr Programm "Ich habe zwei große Hobbies, und das zweite ist Lesen" präsentieren.