New York (dpa) Nach der erwarteten Leitzinserhöhung der US-Notenbank hat der Dow Jones am Mittwoch einen weiteren Rekordstand erreicht. Er lag zu Handelsschluss an der Wall Street bei 21 391,97 Punkten. Der Kurs des Euro schaffte es nach starken Schwankungen zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1,12 US-Dollar. Er lag zuletzt bei 1,1193 Dollar.