Im Doppel holt Bösang die "Hussitentrophy"

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Lucas Bösang vom JSV Schwedt hat das Tischtennis-Turnier "Hussitentrophy" des TTV TopSpin Bernau beim Doppel in der Altersklasse Jungen gewonnen. Bereits 2015 war er dort überraschend im Einzel Sieger geworden, 2016 holte er Silber im Doppel mit seinem Teamkameraden Valentin Wandrei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581406/

Sieg im Doppel: Lucas Bösang vom JSV Schwedt triumphierte in Bernau.

Sieg im Doppel: Lucas Bösang vom JSV Schwedt triumphierte in Bernau. © Carola Voigt

Diesmal kam Bösang im Einzel als Gruppenerster in die Endrunde, gelangte dann problemlos bis ins Viertelfinale und gewann in diesem gegen Lennard Bulla vom TTC Frankfurt (Oder) die beiden ersten Sätze klar (11:5, 11:7). Auch im dritten Abschnitt führte er zunächst, kam dann aber aus dem Rhythmus und unterlag mit 7:11. Im ausgeglichenen vierten Satz ging es in die Verlängerung, die der Oderstädter abgab (11:13). Im Entscheidungssatz legte der Frankfurter einen Blitzstart hin und gab diesen Vorteil schließlich auch nicht mehr aus der Hand.

Bulla überraschte auch im Halbfinale mit einem 3:2-Sieg gegen Tom Heine (TTC Finow-Gewo Eberswalde) und musste sich erst im Finale gegen den Favoriten Stefan Behrens vom SC Charlottenburg Berlin mit 1:3 geschlagen geben.

Im Doppel hatte sich Lucas Bösang mit seinem Teamkameraden Paul Krause viel vorgenommen, doch der musste verletzt abmelden. Dafür erhielt der JSV-Spieler mit Kerem Bregovec von den Reinickendorfer Füchsen einen sehr spielstarken Partner aus Berlin zugeteilt. Beide harmonierten gut miteinander, nutzten die Vorteile als Rechts-/Linkshänder-Kombination konsequent. Im Halbfinale besiegten sie die Favoriten Florian Schymosch/Stefan Behrens (Berlin) und auch das Finale gegen Tom Heine (Finow)/Noah Luther (Berlin) konnten sie in einem gutklassigen Match am Ende mit 3:1 für sich entscheiden. So gelang Lucas Bösang bei seinem letzten Start im Jugendbereich ein echtes Highlight - er durfte den Siegerpokal mit heim nehmen.

In der Altersklasse 13/14 war der JSV Schwedt mit drei Startern angetreten. Nur Tarek Kienbaum erreichte aus diesem Trio die Endrunde, konnte aber dort seine Chance nicht nutzen. Da die Konkurrenz im Doppel zahlenmäßig nicht so gut besetzt wie in den Vorjahren war, konnte Kienbaum ebenso wie seine Teamkameraden Luca Dietrich und Till Urban mit viel Losglück sogar dritte Plätze verbuchen.

In der AK 11/12 war ein großes und spielstarkes Feld angetreten. Carlo Kröger, Mahmoud El Khatib, Ben Schünmann und Arne Seelig waren stets bemüht, es gelang jedoch keinem JSVer, bis in die Endrunde vorzudringen.