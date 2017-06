Schnellster auf der Piste

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Motocross-Fahrer Peter König konnte auch beim MSC Parmen beide Motocross-Wertungsläufe in der Klasse 85 ccm gewinnen. Damit führt der Eberswalder derzeit auch in der Gesamtwertung der Berlin/Brandenburg-Landesmeisterschaft.

Schnappte sich beim Wertungslauf beim MSC Parmen wichtige Punkte und führt damit die Gesamtwertung in der Klasse 85 ccm an: Peter König aus Eberswalde © Carola Voigt

Zu seinen bisher 194 Zählern bekam Peter König in Parmen 50 Punkte dazu. Mit seinen 244 Punkten hat sich der Eberswalder Motocrosser einen guten Abstand zu Lino Neumann (MCC Bensdorf) geschaffen, der mit 198 Punkten auf Rang zwei liegt. Dicht dahinter Richard Stephan (MSC Fürstlich Drehna) mit 196 Punkten.

Auf Platz acht befindet sich mit Constantin-Oliver Ewald ein weiterer Eberswalder (MSG Eberswalde/96 Punkte). Er startet für das Bluebird Racing Team. Teamkollege Friedrich Gast, der für das Team ADAC Berlin-Brandenburg auf Punktejagd geht, liegt mit 45 Zählern derzeit auf Platz zwölf. Auf dem 16. Platz rangiert derzeit Ian Willendorf mit 21 Zählern.

Fünf von acht Rennen in der Meisterschaft in der 85er-Klasse sind bereits gefahren. Absolviert werden müssen nun noch drei Wertungsläufe und zwar am 2. Juli beim MSV Rügen, am 8. Oktober beim MC Dreetz und an 15. Oktober beim MC Jämlitz.

In der 65er Klasse liegt derzeit Jan-Erik Kettner vom MSG Eberswalde auf Platz drei.

In der Klasse MX2 liegen zwei Eberswalder nah beisammen. Hannes König (MSG Eberswalde) liegt derzeit an vierter Stelle vor Teamkollegen Ben Kobbelt.