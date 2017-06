artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bezüglich der Sozialarbeiterstellen in der Stadt ist für 2018 nach wie vor alles offen. Seelow hat derzeit 4,5 Stellen an den Schulen sowie im Frizz und im CVJM. Künftig sollen es nur noch 2,5 sein. An den Sozialarbeiterstellen in den Schulen soll nicht gerüttelt werden. Bürgermeister Jörg Schröder informierte am Dienstagabend in der Stadtverordnetenversammlung, dass der Jugendhilfeausschuss des Kreistages nach der Diskussion in seiner jüngsten Sitzung, an der auch Vertreter des Frizz und des CVJM teilnahmen, darüber entscheiden will, einen zusätzlichen Pool im 510-Stellen-Programm einzurichten. Aus dem könnten Kommunen auf Antrag Stellen bekommen.Die nächste Beratung des Jugendhilfeausschusses findet wegen der Brisanz in Seelow statt. Kommt es zu der drastischen Stellenreduzierung, würde dies das Aus für eine der beiden Freizeiteinrichtungen in der Stadt bedeuten.