Berlin (dpa) Knapp acht Monate nach der Gewaltattacke gegen eine Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe beginnt am Donnerstag (12.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer. Vor dem Landgericht der Hauptstadt muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der eine arglose Passantin mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Betontreppe im U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln hinabgestürzt haben soll. Der Angriff hatte bundesweit Entsetzen und Empörung ausgelöst. Dem mutmaßlichen U-Bahn-Treter wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.