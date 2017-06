Seelow als Veranstaltungs-Magnet

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Was die Bürger ehrenamtlich in den letzten Wochen im Stadtgebiet auf die Beine gestellt haben, ist beachtlich. Dafür gebührt allen Akteuren ein großes Dankeschön", lobte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder in der Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend. Das jüngste Fest war die 250-Jahrfeier von Neulangsow. Schröder würdigte die gute Organisation und das Zusammenwirken der Akteure vor Ort. Vor allem der historische Festumzug habe Hunderte aus dem Umland angelockt, die im Anschluss ein vielfältiges Programm erlebten.