Eberswalde steigt aufs Fahrrad

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Jeder, der in Eberswalde wohnt, arbeitet, eine Schule besucht oder einem Verein angehört, ist aufgerufen, sich vom 18. Juni bis 8. Juli am Stadtradeln zu beteiligen. "Wie schon bei unserer ersten Teilnahme geht es darum, drei Wochen lang gemeinsam Rad zu fahren und dabei für die eigene Gesundheit und für die Umwelt Gutes zu tun", sagte Jacob Renner, der im Rathaus von Eberswalde als Klimaschutzmanager arbeitet, am Dienstagabend im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581416/

Die bundesweite Aktion findet in Brandenburg immer mehr Unterstützer: Waren es im vorigen Jahr nur Frankfurt (Oder) und Eberswalde, die so das Radfahren förderten, sind diesmal neben der Barnimer Kreisstadt noch Potsdam, Oranienburg, Birkenwerder und Königs Wusterhausen dabei.

In Eberswalde hatten 2016 in 17 Mannschaften alles in allem 215 Frauen, Männer und Jugendliche in die Pedalen getreten und zusammen 32 155 Kilometer zurückgelegt, was 0,8 Erdumrundungen entsprach. "Unser Ziel für 2017 ist es, mindestens eine ganze Erdumrundung zu schaffen. Das wären 40 075 Kilometer", sagte der Klimamanager im Ausschuss.

Mit Stand von Dienstagabend haben sich bereits 71 Teilnahmewillige für das zweite Eberswalder Stadtradeln angemeldet, für das der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke die Schirmherrschaft übernommen hat. Viele Partner der Aktion, so die Verkehrswacht Barnim, der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD), stellen sich beim Stadtfest FinE vor, das am Sonnabend i gefeiert wird.

Im Aktionszeitraum gibt es mehrere geführte Radtouren.

Anmeldung und Infos: www.stadtradeln.de/eberswalde