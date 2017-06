Orgel und Violine in St. Marien

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In der Reihe Musik für St. Marien geht es am Sonntag um "Ostinatoformen aus drei Jahrhunderten". Das Fachwort "Ostinatoformen" mag sperrig klingen, die Musik ist es nicht. In einem "Themenkonzert" geht es um musikalische Formen, die durch Wiederkehr des immer Gleichen oder Variationen davon oder darüber bestimmt sind. Für dieses Programm haben sich die Berliner Musikerinnen Vivien Hoffman und Beate Kruppke zusammengefunden. Es kommt Musik von Johann Sebastian Bach, Georg Muffat, Dieterich Buxtehude, Girolamo Frescobaldi und Johann Heinrich Schmelzer zu Gehör.