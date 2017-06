Heike Malinowski gewinnt Bronze

artikel-ansicht/dg/0/

Die Eisenhüttenstädter Turnerinnen der Jugend- und Erwachsenenklasse sowie die der Seniorinnen und zehn Turnerinnen der P 5 nahmen am traditionellen Festzug und an der Eröffnungsveranstaltung am Brandenburger Tor teil. Zudem führte der Weg in die Max-Schmeling-Halle zu den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf der Leistungsturnerinnen.

Der Eisenhüttenstädter Auftritt zur Stadiongala "Kinderbild" im Olympiastadion klappte hervorragend. Schließlich hatten sie fleißig an der Tuchübung geübt. Außerdem gab es einen Besuch im "Kinderturnland" in der Messehalle gemeinsam mit den großen Turnerinnen, die für die Sicherheit beim Turnen sorgten. Allerdings werden sich die Eisenhüttenstädter niemals solche Geräte leisten und aufstellen können.

Ihre Halle am Hypius-Weg reicht gerade für die vier Wettkampfgeräte. Zudem müsste man die Möglichkeit haben, alle Geräte stehen lassen zu können.So eine Kinderbewegungslandschaft wäre auch für die Kindergruppen eine tolle Sache.

Zudem gab es noch die Deutschen Meisterschaften und Pokalwettkämpfe der Seniorinnen und Senioren. Hier konnten sich die Eisenhüttenstädterinnen erfolgreich in Szene setzen: Heike Malinowski holte Bronze in der AK 55, Michaela Winkel wurde Elfte in der AK 35 und Heike Mäusel 29. in der AK 45 im Pokal. Allerdings hatte die BSG Stahl einen nahezu sicheren Titel "verschenkt". In der AK 55 war Seriensiegerin Petra Wallschläger und amtierende Landesmeisterin die Favoritin. Da sie jedoch mit den Kindern bei der Stadion-Gala unabkömmlich war, hatte sie auf einen Start kurzfristig verzichtet. So war der Weg frei für Dagmar Pantalon aus Jena. Den 2. Platz unter 27 Startern belegte Cordula Kusnick, Geschäftsführerin der TuS Klingetal. Lediglich vier Zehntel betrug ihr Vorsprung auf Heike Malinowski. "Heike hatte am Boden eine ordentliche Übung gezeigt, doch sie war etwas schlechter bewertet worden", urteilt die Frankfurterin. Heike Malinowski turnte wie sie am Boden, am Balken und am Stufenbarren. Theoretisch war auch eine Teilnahme am Sprung möglich, doch darauf hatten viele verzichtet, weil an diesem Gerät der Ausgangswert recht niedrig liegt. Die Ergebnisse an drei Geräten kommen für den Mehrkampf in die Wertung.

Demnächst werden Kusnick, Wallschläger, Malinowski sowie die Siegerin der W60 Ursula Willwohl aus Frankfurt gemeinsam in einer Mannschaft starten. Dann steht der von Länder-Auswahlen bestrittene Senioren-Cup an, die Oderstädter sind Titelverteidiger und haben in dieser Altersklasse sich bereits mehrfach durchgesetzt.