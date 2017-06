Gerald Stamm gewinnt Qualifikation

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Unter beinahe subtropischen Bedingungen haben acht Tischtennis-Damen und zwölf -Herren in Eberswalde die Qualifikation zur Landesbereichsrangliste Ost gespielt. Die Sieger: Chiara Baltus (TTC Finow Gewo Eberswalde) und Gerald Stamm von der BSG Pneumant Fürstenwalde.

Die Männer spielten zunächst in zwei Sechsergruppen, die jeweils drei Bestplatzierten in der Endrunde dann die zwei freien Ranglisten-Plätze aus. Stamm musste zunächst nur Lokalmatador Johannes Gohlke beim 11:9 im fünften Satz gratulieren, gewann in Gruppe A mit 4:1 Siegen und 14:3 Sätzen vor Gohlke (4:1/13:8) und Frank Dittrich von der SG Marxdorf (3:2/11:6).

Unter Mitnahme der Vorrundenergebnisse wurden dann die End- und die Trostrunde ausgespielt. Johann Toll (TTC Finow Gewo) und Mathias Schütze (Marxdorf) bezwang der Fürstenwalder Routinier glatt in drei Sätzen, so dass es im letzten Spiel des Tages gegen den Sieger der Gruppe B um den Turniersieg ging. Stamm fand gegen Kevin Schmidt (Hohen Neuendorfer SV) und dessen platzierte Topspin-Schläge zunächst kein Mittel und lag nach Sätzen 0:2 hinten. Doch der 56-Jährige kämpfte sich zurück, glich aus, machte im fünften und entscheidenden Durchgang einen 3:7-Rückstand wett und gewann in der Verlängerung denkbar knapp, aber glücklich mit 12:10. Platz 3 belegte Toll.

Die Trostrunde gewann Guido Berner (TTC Rotation Leegebruch/5:0) und wurde damit Siebter vor dem 16-jährigen Marvin Harbsmeier vom SV Woltersdorf (3:2).

Bei den Frauen - Jeder gegen Jeden - blieb die erst 13-jährige Chiara Baltus ungeschlagen und ohne Satzverlust. Zweite wurde die auch nur ein Jahr ältere Josephine Specht (ESV Prenzlau) mit dem besserem Satzverhältnis vor Helen Roth vom TTV TopSpin Bernau (je 5:2 Siege).