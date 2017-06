Ãœberforderte Jugendhilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Gewalt, Drogenhandel, Prostitution - die Gefahr, in die falschen Kreise zu geraten, ist für unbegleitete Flüchtlinge gerade in Berlin groß. Der Senat erarbeitet gerade ein Präventionskonzept, um das Abrutschen in die Alltagskriminalität zu verhindern.

Die Täter, die am Heiligen Abend einen Obdachlosen anzündeten, waren größtenteils 15, 16 Jahre alt. Warum können sich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nachts um 2 Uhr auf dem U-Bahnhof herumtreiben? Eine Frage, die Konstanze Grieben vom Berliner Verein Evin beantworten kann. Sie ist Leiterin einer Einrichtung für junge Flüchtlinge in Kreuzberg. "Der Betreuungsbedarf ist wesentlich höher, als wir abdecken können", sagt die Sozialarbeiterin. Das gelte besonders für die Nacht und Wochenendzeiten, in denen keine Sozialarbeiter eingeplant seien. "Da muss man grundsätzlich etwas an den Strukturen ändern und mehr Gelder bereit stellen", findet die Expertin.

Denn viele der jungen Flüchtlinge seien durch den Tod oder die Trennung von der Familie psychisch belastet, litten an Schlafstörungen. Grieben berichtet von einem 18-Jährigen, der aufgrund seiner Volljährigkeit ins Einzelwohnen wechseln sollte. "Er schlug mit dem Kopf so lange gegen die Wand, bis wir einen Krankenwagen holen mussten."

Zu dem Gefühl der Einsamkeit und der Traumatisierungen durch Flucht und Tod käme meist noch der unsichere Aufenthaltsstatus. "Es ist schwer, einen Jugendlichen zu Schule und Ausbildung zu motivieren, wenn man ihm keine Perspektiven aufzeigen kann", sagt Grüben.

Eine Ansicht, die auch Ercan Yasaroglu teilt. Der türkische Sozialarbeiter, der ein Café am Kottbusser Tor betreibt, schaut von seiner Terrasse den Antänzern und Dealern täglich bei der Arbeit zu. Schon vor Monaten hat er gemeinsam mit anderen Anwohnern in Briefen an den Senat Alarm geschlagen und auf die zunehmenden Kriminalitäts-Probleme durch junge Flüchtlinge aufmerksam gemacht. Auch Yasaroglu kam einst als Flüchtling nach Berlin. Er kann sich gut in die Seelen der Heimatlosen hineinversetzen, die er zum Teil als Einzelfallhelfer betreut. "In Syrien gibt es keine Straßenkinder, weil Rumtreiber ab 14 Jahren sofort von der Armee einkassiert werden", sagt der Kreuzberger. Mit der Freiheit in Berlin könnten viele schwer umgehen. Dazu käme häufig Druck von den Familien zu Hause, die um Geld bitten. "Manche haben für ihre Flucht in der Heimat große Schulden angehäuft. Die Legende: jeder, der nach Deutschland kommt, bekommt eine Wohnung und 1000 Euro im Monat, hält sich immer noch", erklärt Yasaroglu.

Die falschen Erwartungen treiben die Kids nicht selten in die Banden- und Drogenkriminalität und sogar in die Prostitution. So hat sich im Kleinen Tiergarten eine Stricherszene gebildet. Auch im Schwulenkiez in Schöneberg bieten inzwischen junge Afghanen ihren Körper gegen Geld an.

Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 1885 Straftaten von minderjährigen Flüchtlingen begangen. Darunter waren besonders viele Taten in den Bereichen Diebstahl, Raub, Drogenhandel und gefährliche Körperverletzung. Erst vor kurzem wurde eine 13-Mann-Gruppe festgenommen, die auf dem U-Bahnhof Jannowitzbrücke eine Frau belästigt hatte und danach ihre zwei Helfer krankenhausreif prügelte. Fast alle der jungen Beschuldigten befanden sich in einem Asylverfahren, lebten zum Teil in Pensionen und waren wegen diverser Delikte polizeibekannt. In einer der betreuten Wohnungen fand die Polizei zudem ein 16-jähriges Mädchen aus Syrien, das als vermisst gemeldet war.

Um ein Abrutschen in Parallelgesellschaften zu verhindern, erstellt die Senatsbildungsverwaltung derzeit ein Konzept für die "Frühzeitige Integration von jungen Geflüchteten in den Bereichen Jugend, Familie, Schule und Sport". "Es ist in der Endabstimmung", verrät Behördensprecherin Iris Brennberger. Unter anderem will man noch mehr auf ehren- und hauptamtliche Vormünder setzen. Bei den verschiedenen Maßnahmen habe der Senat besonders Jugendliche im Blick, die als gefährdet gelten oder straffällig geworden sind. In Berlin sind momentan 1731 minderjährige Flüchtlinge gemeldet. Da derzeit weniger kommen und man durch das Lageso-Chaos deutlich aufgestockt hat, müssten Jugendliche inzwischen nicht mehr in Hostels untergebracht werden.

Maximal 10 bis 14 Tage bleiben Neuankömmlinge auch nur im "Check In". Die sogenannte Clearing-Einrichtung wurde erst im März von der SozDia Stiftung am südlichen Stadtrand von Berlin eröffnet. Manche der Kinder und Jugendlichen, die nun vermehrt aus Nordafrika kommen und in den schmucklosen neuen Zweibett-Zimmern schlafen, wurden von der Polizei auf der Straße aufgelesen, erklärt Einrichtungsleiter Andreas Minameyer. In einem der drei Stockwerke stehen ein Kicker und eine Tafel zum Deutschlernen bereit. "Doch die meisten wollen erst einmal nur schlafen und zur Ruhe kommen", berichtet der 34-Jährige.

Mit zwei Elektro-Autos werden die Schützlinge von den Betreuern zu den ersten wichtigen Behördenterminen gefahren. Ansonsten gibt es kein Pflichtprogramm. So taucht mancher junge Mensch schon in den ersten Tagen in das Berliner Milieu ein. Minameyer berichtet von einem 17-Jährigen, der täglich nach Neukölln fuhr. "Wenn Du Landsleute suchst, dann gehe in der Sonnenallee durch Cafés", hatte man ihm schon auf der Flucht geraten. Doch anstatt an die falschen Leute zu geraten, habe der Junge plötzlich freudestrahlend mit einem Verwandten vor den Betreuern gestanden. "Er hatte in Neukölln tatsächlich seinen vermissten Cousin wiedergefunden."