TuS-Turnerinnen lassen Konkurrenz hinter sich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit Gold und Silber kehrten zwei Turnerinnen des TuS Klingetal von den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Berlin zurück. Die Wettkämpfe waren in das internationale Deutsche Turn- und Sportfest integriert.

In Pose auf dem Balken: Cordula Kusnick (links) und Ursula Willwohl turnen an der Spitze der deutschen Senioren. © Michael Benk

Für die fünfköpfige Gruppe des TuS Klingetal vergingen die Tage des Turnfestes schnell, da es so viele Angebote zu entdecken und Aktivitäten wahrzunehmen gab. Höhepunkt waren für sie die Deutschen Seniorenmeisterschaften. Obwohl die zweitägigen Wettbewerbe in der abgelegenen Halle 26 des Messegeländes stattfanden, waren sie sehr gut besucht.

Ursula Willwohl konnte unter 16 Turnerinnen der AK 60 mit einer hervorragenden Barrenübung den verloren geglaubten Titel sichern, den sie durch niedrige Wertungen als ihre ärgste Konkurrentin an der Turnbank bereits abgeschrieben hatte. Die Freude war umso größer, nachdem das Ergebnis fest stand. Die TuS-Seniorin errang den Titel im Zweikampf gemeinsam mit Claudia Mevissen aus St. Ingbert.

Ein ähnlicher Erfolg gelang Cordula Kusnick (AK55). Sie hatte nach dem Rückzug von Petra Wallschläger aus Eisenhüttenstadt, die mit dem Nachwuchs die Stadiongala besuchte, die einmalige Chance auf den Titel. Äußerst konzentriert turnte Kusnick ihre Übung auf der Bank und brachte sich mit 14 Punkten in eine aussichtsreiche Position, da ihre ärgste Konkurrentin am Sprung nur 10,6 Punkte erhielt. Doch 12,95 Punkte am Stufenbarren und 13,95 am Boden sollten der TuS-Geschäftsführerin dann für Silber im Dreikampf reichen.

Ute Fischer musste verletzt aufgeben. Steffen Möbis (AK50) und Axel Bialas (AK55) platzierten sich in ihren Mehrkämpfen als jeweils 13. im guten Mittelfeld. Beeindruckt war Möbis von einer der ältesten Turnerinnen, der 91-jährigen Johanna Quaas aus Halle. "Sie wurde während des ersten Durchganges von diversen Reportern begleitet. Fast nebenbei belegte sie den fünften Platz in der AK75."