Polnisch-Unterricht fast nur an der Grenze

Frankfurt (Oder)/Potsdam (MOZ) (MOZ) Rund 1700 Schüler in Brandenburg lernen derzeit als Zweit- oder Drittsprache an ihren Schulen Polnisch. Diese Zahl findet sich in der Antwort der Landesregierung auf eine aktuelle Anfrage des europapolitischen Sprechers der Linken im Landtag, Marco Büchel.

Was sich im ersten Moment beeindruckend anhört, relativiert sich jedoch angesichts der Tatsache, dass sich bei einer Gesamtzahl von 238000 Schülern nicht einmal jeder Hundertste Schüler im Land mit Polnisch beschäftigt. Und es wird auch nicht aufgeschlüsselt, wie viele der Polnisch-Lernenden ihre Wurzeln im Nachbarland haben, sprich zu aus Polen zugewanderten Familien gehören. Blättert man in den Archiven, stellt man zudem fest, dass vor einigen Jahren bereits einmal die Gesamtzahl 1800 genannt wurde und es mehr spielerische Erstangebote im Kita- und Grundschulbereich gab als gegenwärtig.

Die Schulen, an denen die Sprache des Nachbarlandes angeboten wird, konzentrieren sich in der unmittelbaren Grenzregion von Schwedt und Lebus über Frankfurt(Oder) bis nach Guben und Forst. Ausnahmen bilden zwei Oberstufenzentren in Potsdam und Fürstenwalde, an denen 75 beziehungsweise sogar 280 Schüler Polnisch lernen.

"Das Angebot ist aus meiner Sicht nicht ausreichend", meint der in Bad Freienwalde lebende Büchel. Vor allem befriedigt es den 34-Jährigen nicht, wenn es aus dem Ministerium oder an vielen Schulen heißt, dass die Nachfrage der Eltern und Schüler zu gering sei. "Man muss umgekehrt das Angebot verbessern, dann dürfte auch die Zahl derer größer werden, die sich dafür interessieren", ist Büchel überzeugt.

Deutlich gestiegen ist in jüngster Zeit dagegen die Zahl der Lehrkräfte mit polnischer Staatsangehörigkeit. Aktuell gibt es 70 davon und angesichts des Lehrkräftemangels sollen es künftig noch mehr werden. Anfang des Jahres hatte der Staatssekretär im Bildungsministerium, Thomas Drescher, Gespräche an der Universität Stettin geführt, mit dem Ziel, dass zunächst einigen polnischen Lehramtsstudenten gezielt Praktika an Brandenburger Schulen ermöglicht werden, die später auch in eine Beschäftigung hierzulande münden könnten. "Das wäre sowohl aus Sicht der Minderung des Lehrermangels, wie auch kulturell ein Gewinn", meint Büchel.

In Frankfurt (Oder), wo es bereits jetzt mit insgesamt 568 Grund- und Berufsschülern sowie Gymnasiasten die meisten Polnisch-Lernenden gibt, wird seit Längerem über eine konsequent zweisprachige Grundschule nachgedacht. Vor kurzem gab es dazu ein erstes Arbeitstreffen mit Vertretern des Bildungsministeriums, die dieses Vorhaben unterstützen sollen, damit künftig noch mehr Schüler erreicht werden.