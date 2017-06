Letzte Budgets sind verhandelt

artikel-ansicht/dg/0/

Geschafft: Kommende Woche wird Monika Born, Verwaltungsdirektorin am Gropius-Krankenhaus, offiziell verabschiedet. Zur Ruhe setzen wird sich die 63-Jährige aber nicht. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie Reisepläne. Und sie will mehr lesen. © MOZ/Thomas Burckhardt

Betten, Patienten, Mitarbeiter, Löhne, Investitionen, Betriebskosten - Monika Born denkt in Zahlen. Das ist ihr Job als Verwaltungschefin. Doch sie kennt auch die Geschichten hinter den Zahlen. Nach 35 Jahren könnte sie viel erzählen. Wobei sie gleich sagt: "Ohne die Wende wäre ich gar nicht mehr hier." Denn ihr Anspruch war und ist stets: "Ich will etwas gestalten." Was zu DDR-Zeiten bekanntermaßen schwer möglich war. "Da haben wir den Mangel und die Missstände verwaltet."

Doch Ende Juni heißt es nun Abschied zu nehmen. Die Zeit der letzten Male ist längst angebrochen: die letzte Budgetverhandlung, die letzten Mitarbeitergespräche, die letzten Einstellungen, die letzte Leitungssitzung ... So langsam werde ihr dies bewusst. Auch wenn die 63-Jährige in ihrer quirligen Art betont: "Ich denke nichts ans Aufhören. Ich hatte ja noch nicht mal Zeit für solch ein Ritual wie Kreuze im Kalender oder Maßbandabschneiden." Noch jagt ein Termin beinahe den nächsten. Doch schon ahnt sie, dass ihr Abschied schwerfallen wird. Sehr schwer. Die Klinik, die Mitarbeiter und Kollegen, sie werden ihr fehlen, ist sich Monika Born bereits sicher. Und die Gespräche. Was sicher auch am Fachgebiet liege. Psychiatrie - die größte Disziplin des Martin-Gropius-Krankenhauses - habe halt viel mit Kommunikation zu tun, sagt die Verwaltungsdirektorin mit einem Schmunzeln.

Probleme mit dem Image, den Vorurteilen? "Nie." Zumal sich in den vergangenen Jahrzehnten ein großer Wandel in der Psychiatrie vollzogen hat. Aber sie könne sich noch gut an Sprüche wie "Bist du bekloppt, in der Klapper anzufangen?!" erinnern. Dabei war ihre Entscheidung 1982, als Wirtschaftsleiter an der damaligen Bezirksnervenklinik zu arbeiten, eher pragmatischer Natur. Allzu viele Optionen hatte sie nach der Geburt des Sohnes sowie ohne Parteibuch nicht, erzählt die gebürtige Erzgebirglerin, die am liebsten Buchhändlerin geworden wäre. Zuvor war sie - per Absolventenlenkung nach dem Ökonomie-Studium nach Eberswalde "beordert" - fünf Jahre bei der HO als Leiter des staatlichen Kommissionshandels, tätig. Volkswirtschaft à la DDR.

Genau die erlebte Monika Born auch im Krankenhaus an der Oderberger Straße. "Papier und Benzin waren limitiert. Betriebswirtschaft spielte ansonsten keine Rolle. Ob die Betten belegt waren oder nicht, egal." All das sollte sich mit der Wende ändern. Born spricht über die große Aufbruchstimmung, über bewegte Zeiten in Politik und Medizin, über die sogenannte Enthospitalisierung. "Früher hatten wir hier Schlafsäle mit 40 Betten", weiß Born noch gut. Und die waren keineswegs nur mit akut Kranken belegt. Von den 680 Patienten, die das Haus zur Wende zählte, "lebten" 300 an der Oderberger Straße. Chronisch Kranke sowie vor allem Behinderte. Die konnten Anfang der 1990er-Jahre zügig in entsprechende Betreuungs- und Wohnformen entlassen werden.

Born erzählt von den ersten Verhandlungen mit den Krankenkassen, von Budgets, "Personalbemessung", Investitionen, Privatisierung. Das belegte Bett, es wurde zum "Maß der Dinge", die Klinik zum Unternehmen. Die heute vielfach kritisierte "Ökonomisierung der Medizin", sie machte auch vor dem "Gropius" nicht halt. Monika Born sieht durchaus Gefahren in dieser Entwicklung. Sie sagt aber auch: "Es geht um Steuergelder und um Kassenbeiträge." Wirtschaften und Haushalten seien also ein Gebot der Vernunft, um sinnvolle und leistungsgerechte Medizin unter ethischen Gesichtspunkten erbringen zu können. Im Zentrum stehe der Patient. "Die Klinik ist eben kein gewöhnliches Unternehmen." Es brauche vor allem Transparenz und hohes Maß an Empathie, um ein Krankenhaus erfolgreich führen zu können. Das "Gropius" hat stets schwarze Zahlen geschrieben. "Was auch dem tollen Team hier zu danken ist", betont Born. Und schon schwingt Wehmut in ihren Worten.