Kantorei gibt Konzert mit Solistin

Storkow (MOZ) Unter dem Titel "Die beste Zeit im Jahr ist mein" lädt die Kantorei Storkower Land am Sonnabend zu einem Sommerkonzert in die evangelische Kirche ein. Ab 17 Uhr erklingen unter der Leitung von Kantorin Saiko Yoshida-Mengk geistliche Lieder und Motetten von Johann Ernst Bach und "Eine feste Burg" von Georg Philipp Telemann.

Erstmalig begrüßt der Chor außerdem die Sängerin Karin Lasa. Mit ihrer Altstimme singt sie Lieder von Mozart, Rheinberger und Dvorak. Gemeinsam sind Chor und Solistin mit Stücken von Fauvre zu hören. An der Orgel spielen Winfried Nowak und Saiko Yoshida-Mengk.

Karin Lasa, gebürtige Dresdenerin, studierte an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar Gesang. Weitere Qualifizierungen erlangte sie bei renommierten Künstlern, darunter Dietrich Fischer-Dieskau. In ihrer regen Konzerttätigkeit widmet sie sich vor allem der Kammermusik in verschiedenen Besetzungen. Im vergangenen Jahr trat sie innerhalb der Konzertreihe Weltkonzerte im Mendelssohn-Saal des berühmten Leipziger Gewandhauses auf.

Der Eintritt in die Storkower Kirche ist frei, Spenden werden jedoch erbeten.