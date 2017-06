Mehr Kooperation durchaus möglich

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel/Buckow (MOZ) Bereits mehrfach in den vergangenen Monaten stand bei den Prötzeler Gemeindevertretern das Thema Wanderwege und touristische Entwicklung auf der Tagesordnung. Vor allem Olaf Kaupat (CDU), zugleich Inhaber der Gaststätte "Goldene Kartoffel", war dabei die treibende Kraft. Ein Aspekt der Debatten: Die überörtliche Vernetzung in Richtung Märkische Schweiz.

Riamara Sommerschuh, die bei den Nachbarn in Buckow das Kultur- und Tourismusamt betreibt, betonte auf MOZ-Anfrage, dass sie keine ganz enge Grenzen ziehe und Prötzel in verschiedenen Bereichen zumindest punktuell mit eingebunden sei. Das betreffe gerade die "Goldene Kartoffel", die als touristischer Anbieter schon jetzt mit vertreten sei. Da im Prötzeler Gemeinderat unter anderem eine denkbare Ausweitung der Oberbarnimer Feldsteinroute angesprochen wurde, kündigte sie an, beim demnächst anstehenden Neudruck der Karten zu dieser touristischen Tour neben dem Findlingshof in Ruhlsdorf (Stadt Strausberg) auch eine Verbindung zu Prötzel zu berücksichtigen. Prinzipiell bleibe die Feldsteinroute aber "ein touristisches Produkt der Gemeinde Oberbarnim". Diese habe aber Offenheit für Kooperationen gezeigt. Eine Einbindung von Prötzel, des Eiszeitgartens in Buckow und des Fledermausmuseums Julianenhof sei aber am ehesten unter dem größeren Label "Steinreich Märkische Schweiz", das sich erst im Aufbau befindet, vorstellbar.

Auch in Sachen Wanderwege-Anschluss über die Amtsgrenzen hinaus ließen sich Ideen entwickeln. Das Team in Buckow stehe grundsätzlich bereit, Aufgaben zu übernehmen. Allerdings müsste dann auch über eine finanzielle Beteiligung aus Prötzel gesprochen werden, erklärte Riamara Sommerschuh. "Kulturell-touristisch gehört Prötzel für uns sowieso dazu", man sehe da eher die Naturpark- als die Amtsgrenzen. So fanden in den Vorjahren beispielsweise auch schon Konzerte der Reihe "Feldstein & Musik" in Prädikow statt, als einige Kirchen im Nachbaramt nicht zur Verfügung standen, erinnerte sie.