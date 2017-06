Bürger wollen Schmierfink fassen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581429/

"Der Täter hat in der Berliner Straße einen Wohnblock beschmiert und ist dafür in den Vorgarten eingestiegen. Das ist schon dreist", so Ortsvorsteherin Monika Döppner-Smyczek verärgert. Auch deshalb, weil sich Hennickendorf vor der 650-Jahr-Feier besonders attraktiv präsentieren möchte. Mehrere Bürger sind jetzt auf sie zugekommen und dabei, Geld zu sammeln. Das wollen sie als Belohnung für Informationen hergeben, die dazu führen, den Täter zu finden. "Wer weiterhelfen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Strausberg zu wenden oder an unseren Revierpolizisten Frank Hoppe, der dienstags im Rathaus Sprechzeit hat", sagt die Ortsvorsteherin. In der Grundschule Am Stienitzsee, die sie leitet, wird es nächstes Jahr eine Arbeitsgemeinschaft Graffitikunst für Fünft- und Sechstklässler mit Felix Seliger-Büssow geben. In der Hoffnung, dass die Kinder begreifen, was Kunst und was ärgerliche Schmiererei ist.

Kontakt Polizei: Tel. 03341 3300