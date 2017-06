Ausschuss lädt Behörden ein

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Stadtentwicklungsausschuss will in einer seiner nächsten Sitzungen Vertreter des Landesumweltamtes und des kreislichen Bauordnungsamtes einladen, um sich über die Situation auf dem ehemaligen Plattenwerksgelände informieren zu lassen. Die Aktivitäten des derzeitigen Eigentümers, eines Recyclingunternehmens, waren am Dienstagabend Thema im Ausschuss. Seitdem die Stadt kein eigenes Bauordnungsamt mehr hat, gibt es kaum noch Einfluss- oder Kontrollmöglichkeiten, ob die Aktivitäten den entsprechenden Festsetzungen entsprechen. Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben das Areal an der Berliner Straße im Blick. "Wir gehen offensiv damit um", sagte Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerservice und Ordnungsverwaltung. Es würden auch Fotos gemacht und an die entsprechenden Stellen weitergegeben.