Eine Trainer-Legende für Alba

Berlin (MOZ) "Bienvenido a Berlin. Maestro Aito!" Mit diesen Worten empfingen die Albatrosse den neuen Trainer, Alejandro "Aito" Garcia Reneses per Twitter. Und das Wörtchen Maestro, also Meister, ist keine Untertreibung. Der 70-Jährige hat alles gewonnen, was man als Trainer gewinnen kann: neun Meisterschaften, fünf Pokalsiege, fünf europäische Titel, Silber bei Olympia - alle Triumphe allerdings in Spanien. Zum ersten Mal wagt er sich für zwei Jahre zu einem ausländischen Team. Dass der Berliner Basketball-Bundesligist einen so hochkarätigen Coach verpflichten konnten, hat mit Albas gutem Ruf im Ausland zu tun.